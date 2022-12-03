«Це моє рішення, подобається воно чи ні». Нганну назвав умови для нового контракт з UFC
Нганну – про конфлікт з UFC: «Вони виставили мене поганим хлопцем»
Все почалося ще в 2018 році
15:24
Вся ця ситуація з UFC почалася вже досить давно і набагато раніше, ніж всі вважають. Просто я мовчав, а вони постійно намагалися контролювати порядок і маніпулювали думкою людей про цей конфлікт. Тоді, після бою з Міочічем в 2018 році, вони виставили мене поганим хлопцем, який відмовляється битися. Зробили мене в очах людей тим, ким я не був. Я ж просто хотів кращого для себе, і ви мене повинні зрозуміти. Думаю, кожен хоче домогтися для себе кращого.
Нганну назвав умови для нового контракт з UFC.
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