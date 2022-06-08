Арум: «Ми розглянемо всі перешкоди, які можуть стояти на шляху до організації бою Нганну - Ф'юрі»
Нганну: «У мене є ще як мінімум п'ять років, щоб підкорити все»
Камерунець висловився з приводу завершення кар'єри
18:30
Чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну (17-3) висловився з приводу завершення кар'єри.
«Я тільки починаю! У мене є ще як мінімум п'ять років, щоб підкорити все».
I'm just getting started bro ! I have at least 5 more years to conquer everything. # 3KINGS https://t.co/M6zWnPJkhF- Francis Ngannou (@ francis_ngannou) June 7, 2022
Френсіс Нганну відкритий до переговорів з UFC.
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