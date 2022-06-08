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Нганну: «У мене є ще як мінімум п'ять років, щоб підкорити все»

Камерунець висловився з приводу завершення кар'єри
ММА
18:30
Нганну: «У мене є ще як мінімум п'ять років, щоб підкорити все»

Чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну (17-3) висловився з приводу завершення кар'єри.

«Я тільки починаю! У мене є ще як мінімум п'ять років, щоб підкорити все».

Френсіс Нганну відкритий до переговорів з UFC.

Рене Тер Велде
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