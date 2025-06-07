Нганну може повернутися в UFC? Відповів тренер зірки ММА

Ерік Ніксік, тренер колишнього чемпіона UFC у важкому дивізіоні камерунця Френсіса Нганну (17-3), заявив, що його підопічний готовий розглянути можливість повернутись до UFC.

«Минуло достатньо часу, і я б хотів побачити, як вони помиряться та знову почнуть співпрацю з UFC.

На 100% [Френсіс був би не проти повернення до UFC]. Думаю, тут більше йдеться про бізнес, а не про его. Принаймні з боку Френсіса.

А що його мотивує? Це не гроші – це змагання. А найкращі суперники зараз в UFC».