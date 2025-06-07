Нганну може повернутися в UFC? Відповів тренер зірки ММА

Камерунець зробив свій вибір

близько 10 годин тому

Френсіс Нганну / Фото - BBC
Френсіс Нганну / Фото - BBC
Володимир Кириченко Array

Володимир Кириченко

Ерік Ніксік, тренер колишнього чемпіона UFC у важкому дивізіоні камерунця Френсіса Нганну (17-3), заявив, що його підопічний готовий розглянути можливість повернутись до UFC.

«Минуло достатньо часу, і я б хотів побачити, як вони помиряться та знову почнуть співпрацю з UFC.

На 100% [Френсіс був би не проти повернення до UFC]. Думаю, тут більше йдеться про бізнес, а не про его. Принаймні з боку Френсіса.

А що його мотивує? Це не гроші – це змагання. А найкращі суперники зараз в UFC».

Нганну залишив UFC у січні 2023 року. Останній бій він провів у жовтні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Нганну націлений на реванш з Ентоні Джошуа.

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