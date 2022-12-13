Нік Діас: «Якщо я буду битися, то тільки за титул»
Нік Діас в 2023 році готовий повернутися до октагону та побитися за титул UFC
Американський ветеран назвав бажаного суперника
13 грудня 09:00
Нік Діас / Фото - bleacherreportЕкс-претендент на титул UFC в напівсередньому дивізіоні Нік Діас (26-10) в інтерв'ю mmamania.com заявив, що готовий повернутися до октагону.
39-річний ветеран в період з 2012-го по 2022 рік провів лише 4 поєдинки, в яких тричі програв, а ще один бій був визнаний не відбувся, він має намір домогтися найвищих цілей. За словами Діаса, він має намір побитися за титул в середній вазі, бажано – з колишнім чемпіоном Ісраелем Адесаньєю (23-2).
«Ви зможете побачити, як я повертаюся на вершину в 2023 році. Я роблю камбек. Я буду швидше, сильніше і краще, ніж будь-коли. Я просто буду досконалим новим собою. Я поб'юся з будь-яким, хто на той момент буде на вершині. Хотілося б, щоб це був Ісраель Адесанья, якщо він поверне свій титул».
Нагадаємо, що останній бій Діас-старший провів у вересні 2021 року, коли програв технічним нокаутом в 3-му раунді Роббі Лоулеру.
Раніше Адесанья заявив, що наступним його суперником стане чинний чемпіон UFC в цьому дивізіоні бразилець Алекс Перейра (7-1), навіть якщо він на той час позбудеться пояса.
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