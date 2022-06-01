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Офіційно. Поєдинок Уіттакер – Ветторі пройде на дебютному турнірі UFC в Парижі

Івент відбудеться на початку вересня
ММА
08:22
Офіційно. Поєдинок Уіттакер – Ветторі пройде на дебютному турнірі UFC в Парижі
Колишній чемпіон UFC в середньому дивізіоні австралієць Роберт Уіттакер (23-6) і екс-претендент на титул в цій же вазі італієць Марвін Ветторі (18-4-1) дізналися нову дату їх протистояння. 

Бійці вийдуть до октагону в со-головній події дебютного турніру UFC у Франції, який відбудеться 3 вересня на Accor Arena в Парижі. Про це повідомляє bloodyelbow.com.

Відзначимо, що спочатку цей бій був запланований на UFC 275, який відбудеться 11 червня, але в квітні Уіттакер заявив про те, що не зможе виступити через травму. 

Нагадаємо, що Ветторі останній раз бився 23 жовтня і переміг одноголосним рішенням суддів бразильця Пауло Косту. Що стосується Уіттакера, то він в лютому цього року провів реванш з чинним чемпіоном своєї вагової категорії новозеландцем Ісраелєм Адесаньє і програв одноголосним рішенням суддів.

Раніше Уіттакер зізнався, що до кінця року має намір отримати третій поєдинок з Адесаньєю.



Володимир Кириченко
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Роберт Уіттакер Ісраель Адесанья

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