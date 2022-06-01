Поєдинок Уіттакер – Ветторі може відбутися у вересні в Парижі
Офіційно. Поєдинок Уіттакер – Ветторі пройде на дебютному турнірі UFC в Парижі
Івент відбудеться на початку вересня
08:22
Бійці вийдуть до октагону в со-головній події дебютного турніру UFC у Франції, який відбудеться 3 вересня на Accor Arena в Парижі. Про це повідомляє bloodyelbow.com.
Відзначимо, що спочатку цей бій був запланований на UFC 275, який відбудеться 11 червня, але в квітні Уіттакер заявив про те, що не зможе виступити через травму.
Нагадаємо, що Ветторі останній раз бився 23 жовтня і переміг одноголосним рішенням суддів бразильця Пауло Косту. Що стосується Уіттакера, то він в лютому цього року провів реванш з чинним чемпіоном своєї вагової категорії новозеландцем Ісраелєм Адесаньє і програв одноголосним рішенням суддів.
Раніше Уіттакер зізнався, що до кінця року має намір отримати третій поєдинок з Адесаньєю.
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