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Оприлюднено файткард турніру UFC Fight Night 214. Українець Шолінян проведе свій другий бій в лізі

Головним поєдинком івенту стане протистояння Лемос – Родрігес
ММА
31 жовтня 07:59
Оприлюднено файткард турніру UFC Fight Night 214. Українець Шолінян проведе свій другий бій в лізі
Людвік Шолінян / Фото - UFC
5 листопада в Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC Fight Night 214, де головною подією івенту стане поєдинок в жіночому мінімальному дивізіоні між Амандою Лемос (12-2-1) та Мариною Родрігес (16-1-2).

Відзначимо, що український боєць найлегшого дивізіону UFC Людвік Шолінян (9-2-1) вийде до октагону проти американця Джонні Муньоза (9-2).
Список учасників турніру UFC Fight Night 214:

Основний кард:

Марина Родрігес – Аманда Лемос

Ніл Магні – Деніел Родрігес

Чейз Шерман – Джош Парісян

Тагір Уланбеков – Нейт Манесс

Марк Медсен – Грант Доусон

Попередній кард:

Жаілтон Алмейда – Максим Гришин

Деррік Міннер – Сайдан Нурданбек

Міранда Меверік – Шанна Янг

Маріо Баутіста – Беніто Лопес

Поліана Віана – Джин Ю Фрей

Джонні Муньос – Людвік Шолінян

Джейк Хедлі – Карлос Канделаріо

Рамона Паскуаль – Тамірес Відал
Результати турніру UFC Fight Night 213.
Володимир Кириченко
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