«Будемо битися». Шолінян підтвердив, що наступний бій проведе проти Джонні Муньоза
Оприлюднено файткард турніру UFC Fight Night 214. Українець Шолінян проведе свій другий бій в лізі
Головним поєдинком івенту стане протистояння Лемос – Родрігес
31 жовтня 07:59
Людвік Шолінян / Фото - UFC5 листопада в Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC Fight Night 214, де головною подією івенту стане поєдинок в жіночому мінімальному дивізіоні між Амандою Лемос (12-2-1) та Мариною Родрігес (16-1-2).
Відзначимо, що український боєць найлегшого дивізіону UFC Людвік Шолінян (9-2-1) вийде до октагону проти американця Джонні Муньоза (9-2).
Список учасників турніру UFC Fight Night 214:
Основний кард:
Марина Родрігес – Аманда Лемос
Ніл Магні – Деніел Родрігес
Чейз Шерман – Джош Парісян
Тагір Уланбеков – Нейт Манесс
Марк Медсен – Грант Доусон
Попередній кард:
Жаілтон Алмейда – Максим Гришин
Деррік Міннер – Сайдан Нурданбек
Міранда Меверік – Шанна Янг
Маріо Баутіста – Беніто Лопес
Поліана Віана – Джин Ю Фрей
Джонні Муньос – Людвік Шолінян
Джейк Хедлі – Карлос Канделаріо
Рамона Паскуаль – Тамірес Відал
Результати турніру UFC Fight Night 213.
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