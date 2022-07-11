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Оприлюднено файткард турніру UFC on ABC 3: Ортега – Родрігес
Також до октагону повернеться і кривдник Шоліняна
15:24
Брайан Ортега та Яір Родрігес / Фото - Marca16 липня в Нью-Йорку ( США ) відбудеться турнір UFC on ABC 3, де головною подією івенту стане поєдинок в напівлегкому дивізіоні між екс-претендентом на титул американцем Брайаном Ортегою (15-2) і мексиканцем Яіром Родрігесом (13-3).
Відзначимо, що свій поєдинок проведе і британець Джек Шор (16-0), який у вересні минулого року здолав українця Людвіка Шоліняна (9-3-1).
Представляємо вашій увазі список учасників турніру UFC on ABC 3:
Основний кард:
Брайан Ортега – Яір Родрігес
Мішель Уотерсон – Аманда Лемос
Чи Цзінлян – Муслім Саліхов
Метт Шнелл – Су Мудаерджі
Шейн Бургос – Чарльз Джордейн
Лорен Мерфі – Міша Тейт
Попередній кард:
Пунахілі Соріано – Далча Лунгіамбула
Ріккі Саймон – Джек Шор
Герберт Бернс – Білл Алджео
Дастін Джакобі – Так Ун Чжун
Дуайт Грант – Дастін Штольтцфус
Філіп Роу – Абубакар Нурмагомедов
Джессіка Пенне – Емілі Дюкоте
Результати турніру UFC on ESPN 39.
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