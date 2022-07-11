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Оприлюднено файткард турніру UFC on ABC 3: Ортега – Родрігес

Також до октагону повернеться і кривдник Шоліняна
ММА
15:24
Оприлюднено файткард турніру UFC on ABC 3: Ортега – Родрігес
Брайан Ортега та Яір Родрігес / Фото - Marca
16 липня в Нью-Йорку ( США ) відбудеться турнір UFC on ABC 3, де головною подією івенту стане поєдинок в напівлегкому дивізіоні між екс-претендентом на титул американцем Брайаном Ортегою (15-2) і мексиканцем Яіром Родрігесом (13-3).

Відзначимо, що свій поєдинок проведе і британець Джек Шор (16-0), який у вересні минулого року здолав українця Людвіка Шоліняна (9-3-1).
Представляємо вашій увазі список учасників турніру UFC on ABC 3:

Основний кард:

Брайан Ортега – Яір Родрігес

Мішель Уотерсон – Аманда Лемос

Чи Цзінлян – Муслім Саліхов

Метт Шнелл – Су Мудаерджі

Шейн Бургос – Чарльз Джордейн

Лорен Мерфі – Міша Тейт

Попередній кард:

Пунахілі Соріано – Далча Лунгіамбула

Ріккі Саймон – Джек Шор

Герберт Бернс – Білл Алджео

Дастін Джакобі – Так Ун Чжун

Дуайт Грант – Дастін Штольтцфус

Філіп Роу – Абубакар Нурмагомедов

Джессіка Пенне – Емілі Дюкоте
Результати турніру UFC on ESPN 39.
Володимир Кириченко
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Теги

Брайан Ортега Яір Родрігес

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Новини: ММА

Оприлюднено файткард турніру UFC on ABC 3: Ортега – Родрігес
Оприлюднено файткард турніру UFC on ABC 3: Ортега – Родрігес
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