Оприлюднено файткард турніру UFC on ABC 3: Ортега – Родрігес

Також до октагону повернеться і кривдник Шоліняна

Брайан Ортега та Яір Родрігес / Фото - Marca

16 липня в Нью-Йорку ( США ) відбудеться турнір UFC on ABC 3, де головною подією івенту стане поєдинок в напівлегкому дивізіоні між екс-претендентом на титул американцем(15-2) і мексиканцем(13-3).Відзначимо, що свій поєдинок проведе і британець(16-0), який у вересні минулого року здолав українця(9-3-1).Брайан Ортега – Яір РодрігесМішель Уотерсон – Аманда ЛемосЧи Цзінлян – Муслім СаліховМетт Шнелл – Су МудаерджіШейн Бургос – Чарльз ДжордейнЛорен Мерфі – Міша ТейтПунахілі Соріано – Далча ЛунгіамбулаРіккі Саймон – Джек ШорГерберт Бернс – Білл АлджеоДастін Джакобі – Так Ун ЧжунДуайт Грант – Дастін ШтольтцфусФіліп Роу – Абубакар НурмагомедовДжессіка Пенне – Емілі Дюкоте