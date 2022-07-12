Оприлюднено файткард турніру UFC on ABC 3: Ортега – Родрігес
Переможець протистояння Ортега – Родрігес битиметься за титул з Волкановскі
Зоряні бійці проведуть очний поєдинок на турнірі UFC on ABC 3
14:19
Ортега та Родрігес / Фото - mmaplanet.com.ngПереможець поєдинку між американським напівлегковаговиком Брайаном Ортегою (15-2) та мексиканцем Яіром Родрігесом (13-3) може поборотися за чемпіонський титул, яким володіє Александр Волкановські (25-1). Про це заявив сам Родрігес під час свого інтерв'ю MMA Junkie.
«Мені сказали, що якщо я виграю Ортегу, то мені нададуть титульний бій з Волкановскі. Тепер це моя головна мета. Зараз мені потрібно перемогти Ортегу, після чого добре відпочити і відновитися, поки чемпіон займеться тим же самим. Так що будемо йти крок за кроком до своєї мрії».
«Волкановскі дуже крутий хлопець і мені сподобався його третій бій з Холлоуеєм. Алекс був чудовий і мені потрібно бути готовим саме до такого його виступу».
Нагадаємо, що поєдинок між Родрігесом і Ортегою очолить турнір UFC on ABC 3, який відбудеться 16 липня в Нью-Йорку.
Коментарі 0