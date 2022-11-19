Адесанья готовий провести ще один бій з Перейрою навіть без титулу на кону
Перейра: «Адесанья, припини шукати виправдання і говорити, що рефері зупинив бій занадто рано»
Бразилець також попросив подякувати судді за те, що зупинив бій
03:39
Адесанья, припини шукати виправдання і говорити, що рефері зупинив бій занадто рано. Ти повинен подякувати йому за те, що він врятував тобі життя.
Коли ти був з опущеною головою і дивився в підлогу, мені знадобилися б всього один-два удари перед тим, як моє коліно увійшло б тобі в голову. Як я і сказав тобі в клітці після бою, ти був відмінним суперником, і я поважаю тебе за це, але приймай помилки разом зі своєю командою, не применшуючи моїх заслуг. У вас буде ще один шанс! Ти наступний!
Нагадаємо, Перейра вже втретє зумів побити Адесанью. До цього бразилець двічі перемагав нігерійця в кікбоксингу.
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