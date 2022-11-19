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Перейра: «Адесанья, припини шукати виправдання і говорити, що рефері зупинив бій занадто рано»

Бразилець також попросив подякувати судді за те, що зупинив бій
ММА
03:39
Перейра: «Адесанья, припини шукати виправдання і говорити, що рефері зупинив бій занадто рано»
Новий чемпіон UFC у середній вазі Алекс Перейра (7-1) у соціальній мережі звернувся до Ісраеля Адесаньі (23-2), якого бразилець переміг.

Адесанья, припини шукати виправдання і говорити, що рефері зупинив бій занадто рано. Ти повинен подякувати йому за те, що він врятував тобі життя.

Коли ти був з опущеною головою і дивився в підлогу, мені знадобилися б всього один-два удари перед тим, як моє коліно увійшло б тобі в голову. Як я і сказав тобі в клітці після бою, ти був відмінним суперником, і я поважаю тебе за це, але приймай помилки разом зі своєю командою, не применшуючи моїх заслуг. У вас буде ще один шанс! Ти наступний!


Нагадаємо, Перейра вже втретє зумів побити Адесанью. До цього бразилець двічі перемагав нігерійця в кікбоксингу. 
Денис Сєдашов
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Теги

Ісраель Адесанья Алекс Перейра

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