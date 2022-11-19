Пауло Коста планує завершити кар'єру бійця ММА
Поєдинок між Пауло Костою та Уіттакером на турнірі UFC 284 може не відбутися
Бразилець назвав причину того, що відбувається
11:00
Пауло Коста / Фото - sportszionЕкс-претендент на чемпіонський титул UFC в середньому дивізіоні бразилець Пауло Коста (14-2) повідомив, що у нього немає контракту на поєдинок з колишнім володарем титулу в цій же ваговій категорії австралійцем Робертом Уіттакером (24-6).
Очікується, що Коста і Уіттакер проведуть поєдинок 11 лютого на RAC Arena в Перті (Австралія) в рамках турніру UFC 284. Про це бразилець повідомив, опублікувавши відповідний пост в Twitter:
«Гей, хлопці, я знову тут, щоб сказати очевидне. У мене немає контракту на бій в Перті. Багато фанатів хочуть побачити наш бій, але це не по-справжньому. У будь-якому випадку скоро побачимося, в ММА або боксі».
Нагадаємо, раніше Коста натякнув, що може покинути UFC та перебратися в професійний бокс.
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