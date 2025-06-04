«Пол — лузер». Стрікленд заявив про бажання битися з Джейком Полом

Ексчемпіон UFC у середній вазі Шон Стрікленд (29–7) висловив готовність провести бій із популярним блогером та боксером Джейком Полом. Слова наводить Bloody Elbow.

Мені просто потрібно вийти і побити Джейка Пола. За один поєдинок із ним я б заробив більше, ніж за всю кар’єру в UFC. Це ж повний абсурд, правда?

Чи погодився б я на цей бій? Авжеж! Сто відсотків. Пол — лузер.