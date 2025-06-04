«Пол — лузер». Стрікленд заявив про бажання битися з Джейком Полом
Колишній чемпіон UFC хоче заробити багато грошей
1 день тому
Ексчемпіон UFC у середній вазі Шон Стрікленд (29–7) висловив готовність провести бій із популярним блогером та боксером Джейком Полом. Слова наводить Bloody Elbow.
Мені просто потрібно вийти і побити Джейка Пола. За один поєдинок із ним я б заробив більше, ніж за всю кар’єру в UFC. Це ж повний абсурд, правда?
Чи погодився б я на цей бій? Авжеж! Сто відсотків. Пол — лузер.
28 червня Джейк Пол зустрінеться в рингу з Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим.
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