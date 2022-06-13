Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»
Потєря поділився емоціями від титульного поєдинку Тейшейра – Прохазка
Український напівважковаговик UFC віддав належне легендарному бразильцю
12:23
«Я в захваті від цього бою. Дуже радий за Прохазку, він гідний цієї перемоги. Поєдинок пройшов інтенсивно, ініціатива постійно переходила з рук в руки. Мені здається, такий темп Іржі і нав'язував, щоб Гловер перестав дихати. Але в п'ятому раунді Тейшейра багатьох здивував, він так несподівано включився щосили, завдав істотної шкоди Прохазці. Однак допустив одну помилку і поплатився за це».
«Хочу висловити йому свою повагу, він домігся найбільших результатів. Більше 20 років професійних виступів: перемоги/поразки, але він все одно домігся свого. У 42 роки став чемпіоном UFC».
Нагадаємо, Потєря дебютує в UFC в бою проти румуна Миколу Негумеряну (12-1). Бій пройде 30 липня на турнірі UFC 277 в США.
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