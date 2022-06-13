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Потєря поділився емоціями від титульного поєдинку Тейшейра – Прохазка

Український напівважковаговик UFC віддав належне легендарному бразильцю
ММА
12:23
Потєря поділився емоціями від титульного поєдинку Тейшейра – Прохазка
Український боєць напівважкого дивізіону UFC Ігор Потєря (19-2) висловився щодо титульного поєдинку в своїй вазі між бразильцем Гловером Тейшейрою (33-8) та чехом Іржі Прохазкою (29-3-1).

«Я в захваті від цього бою. Дуже радий за Прохазку, він гідний цієї перемоги. Поєдинок пройшов інтенсивно, ініціатива постійно переходила з рук в руки. Мені здається, такий темп Іржі і нав'язував, щоб Гловер перестав дихати. Але в п'ятому раунді Тейшейра багатьох здивував, він так несподівано включився щосили, завдав істотної шкоди Прохазці. Однак допустив одну помилку і поплатився за це».


«Хочу висловити йому свою повагу, він домігся найбільших результатів. Більше 20 років професійних виступів: перемоги/поразки, але він все одно домігся свого. У 42 роки став чемпіоном UFC».


Нагадаємо, Потєря дебютує в UFC в бою проти румуна Миколу Негумеряну (12-1). Бій пройде 30 липня на турнірі UFC 277 в США.
Джерело: ua.tribuna.com Володимир Кириченко
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Іржі Прохазка Гловер Тейшейра Ігор Потєря

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