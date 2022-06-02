Потєря дізнався нову дату дебюту в UFC
Потєря спрогнозував результат титульного поєдинку UFC Тейшейра – Прохазка
Івент відбудеться 11 червня в Сінгапурі<br>
18:45
Игорь Потеря / Фото - Facebook / Фото - FacebookУкраїнський боєць напівважкого дивізіону UFC Ігор Потєря (19-2) зробив прогноз на чемпіонський поєдинок між претендентом Іржі Прохазкою (28-3-1) і чинним володарем титулу Гловером Тейшейрою (33-7).
«Якщо взяти Тейшейру – це «старий воїн», але треба віддати йому належне, тому що в цьому віці він став чемпіоном. Я захоплююся ним, він дійсно молодець. Але все ж тут перевагу віддаю Іржі».
«Головне для Іржі – не дозволити собі недооцінювати Гловера. У нього дуже хороший греплінг».
Поєдинок Тейшейра – Прохазка відбудеться в ніч на 11 червня в Сінгапурі в рамках івенту UFC 275.
Нагадаємо, в головній події турніру UFC 267 Тейшейра фінішував Яна Блаховіча (28- 9) і став новим чемпіоном UFC у напівважкій вазі.
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