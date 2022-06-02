Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Україна знову всміхається». L’Equipe, La Gazzetta dello Sport, A Bola – найбільші видання Європи в захваті
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 76кг. Пряма трансляція

Потєря спрогнозував результат титульного поєдинку UFC Тейшейра – Прохазка

Івент відбудеться 11 червня в Сінгапурі<br>
ММА
18:45
Потєря спрогнозував результат титульного поєдинку UFC Тейшейра – Прохазка
Игорь Потеря / Фото - Facebook / Фото - Facebook
Український боєць напівважкого дивізіону UFC Ігор Потєря (19-2) зробив прогноз на чемпіонський поєдинок між претендентом Іржі Прохазкою (28-3-1) і чинним володарем титулу Гловером Тейшейрою (33-7).

«Якщо взяти Тейшейру – це «старий воїн», але треба віддати йому належне, тому що в цьому віці він став чемпіоном. Я захоплююся ним, він дійсно молодець. Але все ж тут перевагу віддаю Іржі».


«Головне для Іржі – не дозволити собі недооцінювати Гловера. У нього дуже хороший греплінг».


Поєдинок Тейшейра – Прохазка відбудеться в ніч на 11 червня в Сінгапурі в рамках івенту UFC 275.

Нагадаємо, в головній події турніру UFC 267 Тейшейра фінішував Яна Блаховіча (28- 9) і став новим чемпіоном UFC у напівважкій вазі.
Джерело: sportarena.com Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Гловер Тейшейра Іржі Прохазка Ігор Потєря

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Потєря дізнався нову дату дебюту в UFC
Потєря дізнався нову дату дебюту в UFC
ММА
22 травня 11:44

Новини: ММА

Потєря спрогнозував результат титульного поєдинку UFC Тейшейра – Прохазка
Потєря спрогнозував результат титульного поєдинку UFC Тейшейра – Прохазка
18:45
Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207
Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207
15:19
Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»
Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»
01 червня 22:30
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
01 червня 14:14
Екс-претендента на титул UFC заарештували після побиття медсестри в одній з клінік Бразилії
Екс-претендента на титул UFC заарештували після побиття медсестри в одній з клінік Бразилії
01 червня 09:17
Офіційно. Поєдинок Уіттакер – Ветторі пройде на дебютному турнірі UFC в Парижі
Офіційно. Поєдинок Уіттакер – Ветторі пройде на дебютному турнірі UFC в Парижі
01 червня 08:22
Масвідаль: «У цьому році я гарантовано повернуся»
Масвідаль: «У цьому році я гарантовано повернуся»
31 травня 13:55
Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував
Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував
31 травня 12:00
Команда волкова отримала відмову у відкритті американської візи. Дуже правильне рішення влади Штатів
Команда волкова отримала відмову у відкритті американської візи. Дуже правильне рішення влади Штатів
31 травня 11:58
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
09:31
Всі новини