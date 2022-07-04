У UFC вирішили звести Дос Аньоса і Фізієва
Повернення екс-чемпіона промоушена. Оприлюднено файткард турніру UFC on ESPN 39
Також до октагону вийдуть Вандераа, Джонсон та інші
10:23
Дос Аньос та Фізієв / Фото - DAZN9 липня в Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC on ESPN 39, де головною подією івенту стане бій в легкій вазі між екс-чемпіоном організації бразильцем Рафаелем дос Аньосом (31-13) і представником Киргизстана Рафаелем Фізієвим (11 - 1).
Представляємо вашій увазі список всіх пар турніру:
Основний кард:
Рафаель дос Аньос – Рафаель Фізиев
Кайо Борральо – Армен Петросян
Дуглас Сілва Де Андраде – Саїд Нурмагомедов
Джаред Вандераа – Чейз Шерман
Джеймі Пикетт – Денис Тюлюлін
Майкл Джонсон – Джеймі Малларкі
Попередній кард:
Синтія Калвільо – Ніна Нуньєс
Айманн Захабі – Ріккі Турсіос
Антоніна Шевченко – Кортні Кейсі
Коди Брандейдж – Трейжан Гор
Девід Онама – Остін Лінго
Кеннеді Нзечукву – Карл Роберсон
Ронні Лоуренс – Сайдіокуб Кахрамонов
Результати турніру UFC on ESPN 39.
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