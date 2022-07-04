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Повернення екс-чемпіона промоушена. Оприлюднено файткард турніру UFC on ESPN 39

Також до октагону вийдуть Вандераа, Джонсон та інші
ММА
10:23
Повернення екс-чемпіона промоушена. Оприлюднено файткард турніру UFC on ESPN 39
Дос Аньос та Фізієв / Фото - DAZN
9 липня в Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC on ESPN 39, де головною подією івенту стане бій в легкій вазі між екс-чемпіоном організації бразильцем Рафаелем дос Аньосом (31-13) і представником Киргизстана Рафаелем Фізієвим (11 - 1).
Представляємо вашій увазі список всіх пар турніру:

Основний кард:

Рафаель дос Аньос – Рафаель Фізиев

Кайо Борральо – Армен Петросян

Дуглас Сілва Де Андраде – Саїд Нурмагомедов

Джаред Вандераа – Чейз Шерман

Джеймі Пикетт – Денис Тюлюлін

Майкл Джонсон – Джеймі Малларкі

Попередній кард:

Синтія Калвільо – Ніна Нуньєс

Айманн Захабі – Ріккі Турсіос

Антоніна Шевченко – Кортні Кейсі

Коди Брандейдж – Трейжан Гор

Девід Онама – Остін Лінго

Кеннеді Нзечукву – Карл Роберсон

Ронні Лоуренс – Сайдіокуб Кахрамонов
Результати турніру UFC on ESPN 39.
Володимир Кириченко
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Теги

Рафаель Дос Аньос Рафаель Фізиев

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Новини: ММА

Повернення екс-чемпіона промоушена. Оприлюднено файткард турніру UFC on ESPN 39
Повернення екс-чемпіона промоушена. Оприлюднено файткард турніру UFC on ESPN 39
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