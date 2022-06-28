Президент UFC: «Я з нетерпінням чекаю його повернення Джона Джонса»

Президент UFC дана Уайт повідомив, що колишній чемпіон в напівважкій вазі Джон Джонс (26-1) готовий до повернення, але поки ще немає визначеності з суперником.

Уайта цитує портал mmajunkie.usatoday.com:

Це все дуже цікаво і я з нетерпінням чекаю його повернення. Незважаючи на всі негативні речі, які ви могли б сказати про нього, його особистого життя і події, потрібно визнати, що Джон Джонс кращий. Безумовно, він кращий боєць за всі часи».