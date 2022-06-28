Джон Джонс готовий битися з Міочічем
Президент UFC: «Я з нетерпінням чекаю його повернення Джона Джонса»
Дана Уайт повідомив, що американець готовий до повернення
10:20
Президент UFC дана Уайт повідомив, що колишній чемпіон в напівважкій вазі Джон Джонс (26-1) готовий до повернення, але поки ще немає визначеності з суперником.
Уайта цитує портал mmajunkie.usatoday.com:
«Джон Джонс – готовий до роботи. Ми просто чекаємо суперника. Це буде або Френсіс, в залежності від того, скільки йому буде потрібно часу на відновлення, або Міочіч.
Це все дуже цікаво і я з нетерпінням чекаю його повернення. Незважаючи на всі негативні речі, які ви могли б сказати про нього, його особистого життя і події, потрібно визнати, що Джон Джонс кращий. Безумовно, він кращий боєць за всі часи».
Джон Джонс всерйоз налаштований повернутися в oктагон.
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