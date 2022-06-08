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Прохазка має намір фінішувати Тейшейру на старті чемпіонського поєдинку

Претендент на титул UFC впевнений у своїй перемозі над ветераном ММА
ММА
11:27
Прохазка має намір фінішувати Тейшейру на старті чемпіонського поєдинку
Іржі Прохазка / Фото - rds.ca
Претендент на титул UFC в напівважкому дивізіоні чех Іржі Прохазка (28-3-1) поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку проти чемпіона ліги бразильця Гловера Тейшейри (33-7). 

Цитує Прохазку bjpenn.com.

«Мені подобається закінчувати бої достроково, а не сподіватися на суддів. Просто можу сказати, що йду за перемогою і буду шукати нокаут з перших секунд поєдинку. Якщо в першому раунді отримаю можливість нокаутувати Гловера, то зроблю це. Якщо в п'ятому, то також не втрачу цю можливість. Для мене не має значення, коли у мене вийде перемогти достроково, але я неодмінно це зроблю. Я повинен бути готовий скористатися кожною можливістю. Це буде приголомшливий бій».


Нагадаємо, що Тейшейра і Прохазка проведуть поєдинок 11 червня на Singapore Indoor Stadium в Сінгапурі в головній події турніру UFC 275. Файткард івенту.

Володимир Кириченко
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