Прохазка зупинив Тейшейру і став новим чемпіоном напівважкої ваги на UFC 275

Чех провів всього третій бій в лізі

У Сінгапурі на арені Singapore Indoor Stadium відбулася головна подія турніру UFC 275, в рамках якого зустрілися чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-8) і Іржі Прохазка (29-3-1).

У першому раунді Тейшейра швидко перевів претендента на покриття і розташувався зверху, але без серйозного шкоди. Прохазку вдалося повернутися на ноги, проте незабаром бразилець кинув його вниз ще раз. З другої спроби Гловеру вдалося донести ряд ударів кулаками і ліктями.

У другому раунді Іржі почав перебивати Гловера в стійці, ухиляючись від нових спроб чемпіона провести тейкдаун. І все ж Тейшейрі вдався черговий переклад, а в партері серйозно наподдать Прохазке. Після потрапляння ліктем у чеха відкрилося сильне розсічення над лівим оком.

У четвертому відрізку ініціатива переходить від одного до іншого, тільки якщо Гловер чергує удари зі спробами задушливого, то Іржі зосереджений цілком на ударці.

У заключному відрізку вже Тейшейра перебивав і не раз потрясав чеха в стійці. В результаті суперництво знову перейшло на покриття, де бійці знову почали перехоплювати ініціативу.

Коли здавалося, що переможця доведеться визначати суддям, Прохазка несподівано змінив вектор наступу і провів задушливий - Тейшейра постукав у знак здачі.