Олег Гончар

У Баку (Азербайджан) відбувся дебютний турнір UFC on ABC 8, головною подією якого став бій у напівважкій вазі (до 93 кг) між ексчемпіоном UFC Джамалом Хіллом (12-4) і експретендентом Халілом Раунтрі (14-6).

Обидва бійці — статусні лівші й бій мав бути рівним, але Раунтрі домінував із першого раунду, діяв активніше, використовуючи лоукіки та мідкіки, які послабили праву ногу Хілла.

У третьому раунді Раунтрі двічі відправляв Хілла в нокдаун. Хілл намагався нав’язати агресивний обмін ударами, але Халіл уникав рубки, дотримуючись тактики.

Глядачі в Баку висловлювали невдоволення через дії бійців, які дали «шахову партію» замість очікуваного яскравого бою.

Раунтрі здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів 49-46, 50-45, 50-45.

Нагадаємо, чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс завершив кар'єру.