Раунтрі переміг Хілла на UFC on ABC 8 у Баку
Раунтрі здолав Хілла на турнірі UFC в Баку
близько 1 години тому
У Баку (Азербайджан) відбувся дебютний турнір UFC on ABC 8, головною подією якого став бій у напівважкій вазі (до 93 кг) між ексчемпіоном UFC Джамалом Хіллом (12-4) і експретендентом Халілом Раунтрі (14-6).
Обидва бійці — статусні лівші й бій мав бути рівним, але Раунтрі домінував із першого раунду, діяв активніше, використовуючи лоукіки та мідкіки, які послабили праву ногу Хілла.
У третьому раунді Раунтрі двічі відправляв Хілла в нокдаун. Хілл намагався нав’язати агресивний обмін ударами, але Халіл уникав рубки, дотримуючись тактики.
Глядачі в Баку висловлювали невдоволення через дії бійців, які дали «шахову партію» замість очікуваного яскравого бою.
Раунтрі здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів 49-46, 50-45, 50-45.
Нагадаємо, чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс завершив кар'єру.
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