Реванш Усмана і Едвардса очолить турнір UFC 278

Поєдинок відбудеться 20-го серпня в Солт-Лейк-Сіті

Чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман (20-1) наступний бій проведе проти другого номера рейтингу своєї вагової категорії Леона Едвардса (18-3). Суперники розділять Октагон в головній події турніру UFC 278, який пройде 20-го серпня на Vivint Arena в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США.

Варто відзначити, що Усман і Едвардс зустрічалися в грудні 2015 року в рамках турніру UFC on FOX 17. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув нігерієць.

Нагадаємо, що недавно Камару Усман переніс операцію на руці.