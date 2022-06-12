Усман: «Не чекайте, що Ковінгтон знову стане попереду всієї черги»
Реванш Усмана і Едвардса очолить турнір UFC 278
Поєдинок відбудеться 20-го серпня в Солт-Лейк-Сіті
12:00
Чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман (20-1) наступний бій проведе проти другого номера рейтингу своєї вагової категорії Леона Едвардса (18-3). Суперники розділять Октагон в головній події турніру UFC 278, який пройде 20-го серпня на Vivint Arena в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США.
Варто відзначити, що Усман і Едвардс зустрічалися в грудні 2015 року в рамках турніру UFC on FOX 17. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув нігерієць.
Нагадаємо, що недавно Камару Усман переніс операцію на руці.
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