Результати турніру UFC Vegas 111: Бонфім нокаутував Брауна, Моралес задушив Шнелла
В рамках шоу пройшло 12 боїв
34 хвилини тому
В Ентерпрайзі (штат Невада, США) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night, також відомий як UFC Vegas 111.
У головному поєдинку турніру бразилець Габріель Бонфім переміг нокаутом Ренді Брауна. Для бразильця це четверта перемога нокаутом у кар'єрі.
- Габріель Бонфім переміг нокаутом у другому раунді Ренді Брауна
- Джозеф Моралес переміг задушливим прийомом у першому раунді Метта Шнелла
- Урош Медич переміг технічним нокаутом у першому раунді Мусліма Саліхова
- Кріс Паділья переміг технічним нокаутом у другому раунді Ісмаеля Бонфіма
- Крістіан Лерой Данкан переміг нокаутом у другому раунді Марко Туліо
- Джамалл Еммерс переміг одноголосним рішенням суддів Хайдера Еміла
- Раоні Барселос переміг одноголосним рішенням суддів Рікі Сімона
- Жаклін Кавальканті перемогла одноголосним рішенням суддів Майру Буено Сілву
- Джош Хокіт переміг технічним нокаутом у першому раунді Макса Джіменіса
- Деніз Гомес перемогла одноголосним рішенням суддів Тішу Пеннінгтон
- Даніель Маркос переміг задушливим прийомом у другому раунді Майлза Джонса
- Закарі Ріс переміг задушливим прийомом у другому раунді Джексона Маквея