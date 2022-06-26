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Результати UFC on ESPN 38. Гамрот виграв у Царукяна, Рахмонов придушив Магні

В рамках шоу пройшло 12 поєдинків
ММА
09:12
Результати UFC on ESPN 38. Гамрот виграв у Царукяна, Рахмонов придушив Магні

На арені UFC Apex в Лас-Вегасі, США пройшов турнір UFC on ESPN 38, в головній події якого зустрілися легковаги з Польщі Матеуш Гамрот і росії Арман Царукян.

У другому поєдинку вечора американський напівсередньоваговик Ніл Магні протистояв казахстанцю Шавкату Рахмонову.

Результати турніру UFC on ESPN 38:

Легка вага, до 70 кг. Матеуш Гамрот (21-1) переміг одноголосним рішенням суддів Армана Царукяна (18-3);

Напівсередня вага, до 77 кг. Шавкат Рахмонов (16-0) переміг задушливим прийомом у 2-му раунді Ніла Магні (26-9);

Важка вага, до 120 кг. Джош Парісян (15-5) переміг технічним нокаутом у 2-раунді Алана Бодо (8-4);

Легка вага, до 70 кг. Тіаго Мойсес (16-6) переміг задушливим прийомом в 1-му раунді Крістоса Гіагоса (19-10);

Найлегша вага, до 61 кг. Умар Нурмагомедов (15-0) переміг одноголосним рішенням суддів Нейта Манесса (14-2);

Середня вага, до 84 кг. Кріс Кертіс (29-8) переміг одноголосним рішенням суддів Родольфо Вієйра (8-2);

Напівважка вага, до 93 кг. Карлос Ульберг (5-1 ) переміг технічним нокаутом в 1-му раунді Тафона Нчукві (6-3);

Легка вага, до 70 кг. Нурданбіке Шайлан (38-10) переміг одноголосним рішенням суддів Ті Джей Брауна (16-9);

Найлегша вага, до 61 кг. Сергій Морозов (18-5) переміг одноголосним рішенням суддів Рауліана Пейву (21-5);

Найлегша вага, до 67 кг. Коди Дерден (13-4-1) переміг технічним нокаутом в 1-му раунді Джі Пі Байса (9-5);

Найлегша вага, до 61 кг. Маріо Баутіста (10-2) переміг задушливим прийомом в 1-м раунді Брайана Келлехера (24-14);

Мінімальна вага, до 52 кг. Ванесса Демопулос (8-4) переміг роздільним рішенням суддів Джину Ю Фрей (11-7).

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Теги

Арман Царукян Ніл Магні Матеуш Гамрот

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Новини: ММА

Результати UFC on ESPN 38. Гамрот виграв у Царукяна, Рахмонов придушив Магні
Результати UFC on ESPN 38. Гамрот виграв у Царукяна, Рахмонов придушив Магні
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