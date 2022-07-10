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Результати UFC on ESPN 39: Фізиєв нокаутував Дос Аньоса

В рамках шоу пройшло 11 поєдинків
ММА
08:49
Результати UFC on ESPN 39: Фізиєв нокаутував Дос Аньоса

У Лас-Вегасі ( США ) пройшов турнір UFC on ESPN 39, в головній події якого азербайджанський легковаговик Рафаель Фізиєв нокаутував екс-чемпіона UFC бразильця Рафаеля дос Аньоса.

Результати UFC on ESPN 39:

Легка вага, до 70 кг. Рафаель Фізиєв (12-1) виграв технічним нокаутом в п'ятому раунді Рафаеля дос Аньоса (31-14);

Середня вага, до 84 кг. Кайо Борральо (12-1) виграв одноголосним рішенням суддів Армена Петросяна (7-2);

Найлегша вага, до 61 кг. Саїд Нурмагомедов (16-2) виграв одноголосним рішенням суддів Дугласа Сілву (28-5);

Важка вага, до 120 кг. Чейз Шерман (16-10) виграв технічним нокаутом в третьому раунді Джаред Вандераа (12-9);

Найлегша вага, до 61 кг. Ейманн Захабі (9-2) виграв одноголосним рішенням суддів Ріккі Турсіоса (11-3);

Легка вага, до 70 кг. Джеймі Малларкі (15-5) виграв роздільним рішенням суддів Майкла Джонсона (20-18);

Середня вага, до 84 кг. Коди Брандейдж (8-2) виграв нокаутом в першому раунді Трешона Гора (3-2);

Найлегша вага, до 57 кг. Антоніна Шевченко (10-4) виграв роздільним рішенням суддів Кортні Кейсі (10-10);

Легка вага, до 70 кг. Давид Онама (10-1) виграв задушливим прийомом у другому раунді Гарретта Армфілда (8-3);

Напівважка вага, до 93 кг. Кеннеді Нзечукву (10-3) виграв технічним нокаутом в третьому раунді Карла Роберсона (9-6);

Найлегша вага, до 61 кг. Сайдіокуб Кахрамонов (10-2) виграв одноголосним рішенням суддів Ронні Лоуренса (8-2)

Карен Агабекян
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Теги

Майкл Джонсон Антоніна Шевченко Рафаель Дос Аньос Рафаель Фізиев

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