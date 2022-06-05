Розенструйк в нокауті, невдалий дебют українця Можарова в лізі №1
У Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені UFC Apex завершився турнір UFC Fight Night 207. У головній події вечора російський важкоатлет Олександр Волков переміг технічним нокаутом в першому раунді суринамці Жаірзіньо Розенструйка.
Результати турніру UFC Fight Night 207:
Олександр Волков переміг Жаірзіньо Розенструйка технічним нокаутом в першому раунді
Мовсар Євлоєв переміг Дена ярмі одноголосним рішенням суддів
Лукас Алмейда переміг Майкла Трізано технічним нокаутом в третьому раунді
Каріні Сільва перемогла Поліану Ботель задушливим прийомом в першому раунді
Оді Осборн переміг Зарруха Адашева нокаутом в першому раунді
Алонсо Меніфілд переміг Аскара Можарова технічним нокаутом в першому раунді
Кароліна Ковалькевич перемогла Феліс Херріг задушливим прийомом у другому раунді
Джо Солекі переміг Алекса Да Сільву рішенням більшості суддів
Деймон Джексон переміг Даніеля Аргет одноголосним рішенням суддів
Бенуа Сент-Дені переміг Нікласа Штольце задушливим прийомом у другому раунді
Джонні Муньос переміг Тоні Грейвлі нокаутом в першому раунді
Джефф Моліна переміг Жалгаса Жумагулова роздільним рішенням суддів
Рінат Фахретдінов переміг Андреаса Михайлідіс одноголосним рішенням суддів
Ерін Бленчфілд перемогла Джей Джей Олдріч задушливим прийомом у другому раунді
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