Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:25
Автоперегони. FIA ETCR. Етап 1. По (Франція). Прем’єра
11:00
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 96кг

Розенструйк в нокауті, невдалий дебют українця Можарова в лізі №1

Результати турніру UFC Fight Night 207
ММА
07:30
Розенструйк в нокауті, невдалий дебют українця Можарова в лізі №1

У Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені UFC Apex завершився турнір UFC Fight Night 207. У головній події вечора російський важкоатлет Олександр Волков переміг технічним нокаутом в першому раунді суринамці Жаірзіньо Розенструйка.

Результати турніру UFC Fight Night 207:

Олександр Волков переміг Жаірзіньо Розенструйка технічним нокаутом в першому раунді

Мовсар Євлоєв переміг Дена ярмі одноголосним рішенням суддів 

Лукас Алмейда переміг Майкла Трізано технічним нокаутом в третьому раунді

Каріні Сільва перемогла Поліану Ботель задушливим прийомом в першому раунді

Оді Осборн переміг Зарруха Адашева нокаутом в першому раунді

Алонсо Меніфілд переміг Аскара Можарова технічним нокаутом в першому раунді

Кароліна Ковалькевич перемогла Феліс Херріг задушливим прийомом у другому раунді

Джо Солекі переміг Алекса Да Сільву рішенням більшості суддів

Деймон Джексон переміг Даніеля Аргет одноголосним рішенням суддів

Бенуа Сент-Дені переміг Нікласа Штольце задушливим прийомом у другому раунді

Джонні Муньос переміг Тоні Грейвлі нокаутом в першому раунді

Джефф Моліна переміг Жалгаса Жумагулова роздільним рішенням суддів

Рінат Фахретдінов переміг Андреаса Михайлідіс одноголосним рішенням суддів 

Ерін Бленчфілд перемогла Джей Джей Олдріч задушливим прийомом у другому раунді

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: ММА

Розенструйк в нокауті, невдалий дебют українця Можарова в лізі №1
Розенструйк в нокауті, невдалий дебют українця Можарова в лізі №1
07:30
Фергюсон: «З цією підготовкою я поб'ю будь-якого»
Фергюсон: «З цією підготовкою я поб'ю будь-якого»
04 червня 21:00
Майк Тайсон: «Макгрегору потрібно провести приблизно три поєдинки, щоб повернути свою впевненість»
Майк Тайсон: «Макгрегору потрібно провести приблизно три поєдинки, щоб повернути свою впевненість»
04 червня 16:30
Можаров виявився трохи легше за свого опонента напередодні дебютного бою в UFC
Можаров виявився трохи легше за свого опонента напередодні дебютного бою в UFC
03 червня 21:23
Український боксер Радченко проведе бій за правилами ММА проти екс-претендента на титул в хевівейте
Український боксер Радченко проведе бій за правилами ММА проти екс-претендента на титул в хевівейте
02 червня 21:18
Потєря спрогнозував результат титульного поєдинку UFC Тейшейра – Прохазка
Потєря спрогнозував результат титульного поєдинку UFC Тейшейра – Прохазка
02 червня 18:45
Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207
Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207
02 червня 15:19
Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»
Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»
01 червня 22:30
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
01 червня 14:14
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Всі новини