Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:45
THE FOOTBALL REVIEW
13:15
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург

Сехудо намір дотиснути Стерлінга. Екс-чемпіон UFC вимагає підпису під контрактом

Легендарний американець бажає повернутися до октагону
ММА
14:49
Сехудо намір дотиснути Стерлінга. Екс-чемпіон UFC вимагає підпису під контрактом
Генрі Сехудо / Фото - consent.yahoo.com
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо (16-2) викликав на поєдинок діючого володаря титулу в найлегшому дивізіоні Алджамейна Стерлінга (21-3).

Цитує Сехудо BJ Penn.

«Гей, ти, Лайномен, підпиши контракт. Спочатку я вирублю тебе, а потім одягну на тебе золоту медаль, щоб ти зрозумів, як відчувати себе справжнім чемпіоном».


Нагадаємо, що Стерлінг свій останній поєдинок провів в квітні 2022 року, де в реванші роздільним рішенням суддів переміг екс-чемпіона організації в найлегшій вазі росіянина петра яна.

Раніше Сехудо заявляв про своє бажання вийти в Октагон з яном.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Генрі Сехудо Алджамейн Стерлінг

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»
Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»
ММА
01 червня 22:30
Стерлінг: «Я думаю, що повернуся в октагон у вересні»
Стерлінг: «Я думаю, що повернуся в октагон у вересні»
ММА
28 травня 17:00

Новини: ММА

Сехудо намір дотиснути Стерлінга. Екс-чемпіон UFC вимагає підпису під контрактом
Сехудо намір дотиснути Стерлінга. Екс-чемпіон UFC вимагає підпису під контрактом
14:49
Нейт Діас хоче спробувати себе в боксі
Нейт Діас хоче спробувати себе в боксі
22 червня 22:40
Масвідаль: «Мені подобається бій з Макгрегором, тому що це швидкий чек»
Масвідаль: «Мені подобається бій з Макгрегором, тому що це швидкий чек»
22 червня 10:30
Нейт Діас: «UFC відпустіть мене зараз або дайте мені можливість побитися»
Нейт Діас: «UFC відпустіть мене зараз або дайте мені можливість побитися»
21 червня 13:40
Результати UFC on ESPN 37: Перемоги Емметта, Холланда і Долідзе
Результати UFC on ESPN 37: Перемоги Емметта, Холланда і Долідзе
19 червня 08:48
Долідзе в UFC нокаутував фаворита Докоса
Долідзе в UFC нокаутував фаворита Докоса
19 червня 07:57
Відбулася офіційна процедура зважування учасників турніру UFC on ESPN 37: Каттар – Еметт
Відбулася офіційна процедура зважування учасників турніру UFC on ESPN 37: Каттар – Еметт
18 червня 07:55
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
16 червня 18:59
Українця Можарова звільнили з UFC після першої ж поразки
Українця Можарова звільнили з UFC після першої ж поразки
16 червня 11:05
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Бокс Професійний бокс
17 червня 23:14
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Всі новини