Сехудо: «Я впевнений, що Чімаєв легко переможе Адесанью»
Сехудо намір дотиснути Стерлінга. Екс-чемпіон UFC вимагає підпису під контрактом
Легендарний американець бажає повернутися до октагону
14:49
Генрі Сехудо / Фото - consent.yahoo.comКолишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо (16-2) викликав на поєдинок діючого володаря титулу в найлегшому дивізіоні Алджамейна Стерлінга (21-3).
Цитує Сехудо BJ Penn.
«Гей, ти, Лайномен, підпиши контракт. Спочатку я вирублю тебе, а потім одягну на тебе золоту медаль, щоб ти зрозумів, як відчувати себе справжнім чемпіоном».
Нагадаємо, що Стерлінг свій останній поєдинок провів в квітні 2022 року, де в реванші роздільним рішенням суддів переміг екс-чемпіона організації в найлегшій вазі росіянина петра яна.
Раніше Сехудо заявляв про своє бажання вийти в Октагон з яном.
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