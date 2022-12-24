О'Меллі: «Сехудо та Гетжі поїхали в чечню до кадирова, який є вбивцею та найкращим другом путіна»
Сехудо: «Уіттакер міг би добитися приголомшливих успіхів у напівважкому дивізіоні»
Генрі не сумнівається в Роберті
11:29
Потрібно організувати бій Уіттакеру у напівважкій вазі. Думаю, Роберт міг би добитися приголомшливих успіхів в цьому дивізіоні. Цілком міг би уявити, як він стає чемпіоном. На місці Уіттакера я б викликав найбільшого і найсильнішого бійця у напівважкій вазі. Кидаєш йому виклик, перемагаєш, а потім просиш титульний бій в цьому дивізіоні. Чому б і ні?
Уіттакер звинуватив Косту в зриві їх поєдинку на турнірі UFC 284.
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