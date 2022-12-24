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Сехудо: «Уіттакер міг би добитися приголомшливих успіхів у напівважкому дивізіоні»

Генрі не сумнівається в Роберті
ММА
11:29
Сехудо: «Уіттакер міг би добитися приголомшливих успіхів у напівважкому дивізіоні»
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо (16-2) висловився про перспективи Роберта Уіттакера (25-6) у напівважкій вазі. Цитує Сехудо MMAJunkie.

Потрібно організувати бій Уіттакеру у напівважкій вазі. Думаю, Роберт міг би добитися приголомшливих успіхів в цьому дивізіоні. Цілком міг би уявити, як він стає чемпіоном. На місці Уіттакера я б викликав найбільшого і найсильнішого бійця у напівважкій вазі. Кидаєш йому виклик, перемагаєш, а потім просиш титульний бій в цьому дивізіоні. Чому б і ні?


Уіттакер звинуватив Косту в зриві їх поєдинку на турнірі UFC 284.
Денис Сєдашов
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Генрі Сехудо

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