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Світовий бокс. Тижневик

Шляхетний вчинок від чеха. Прохазка готовий дати реванш Тейшейрі

Чемпіон UFC має намір довести свою перевагу над ветераном ММА
ММА
22:15
Шляхетний вчинок від чеха. Прохазка готовий дати реванш Тейшейрі
Іржі Прохазка та Гловер Тейшейра / Фото - alpes-holidays.com
Чемпіон UFC у напівважкому дивізіоні чех Іржі Прохазка (29-3-1) в Instagram заявив про те, що має намір дати реванш екс-власнику титулу в цій вазі бразильцеві Гловеру Тейшейрі (33-8).

«Я хочу провести свій наступний бій знову з Тейшейрою. І не тільки через те, що це буде гучна подія в світі ММА, а тому що в першому бою я був недостатньо переконливий для того, щоб все остаточно визнали моє чемпіонство. Гловер заслуговує реваншу, але я доведу всім, що є справжнім чемпіоном».


Нагадаємо, що перший поєдинок між Прохазка і Тейшейрою відбувся на турнірі UFC 275, де чеський боєць переміг задушливим прийомом в п'ятому раунді.
Володимир Кириченко
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Іржі Прохазка Гловер Тейшейра

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