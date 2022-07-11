Прохазка: «Бій з Тейшейрою був дуже конкурентним, але мені це подобається»
Шляхетний вчинок від чеха. Прохазка готовий дати реванш Тейшейрі
Чемпіон UFC має намір довести свою перевагу над ветераном ММА
22:15
Іржі Прохазка та Гловер Тейшейра / Фото - alpes-holidays.comЧемпіон UFC у напівважкому дивізіоні чех Іржі Прохазка (29-3-1) в Instagram заявив про те, що має намір дати реванш екс-власнику титулу в цій вазі бразильцеві Гловеру Тейшейрі (33-8).
«Я хочу провести свій наступний бій знову з Тейшейрою. І не тільки через те, що це буде гучна подія в світі ММА, а тому що в першому бою я був недостатньо переконливий для того, щоб все остаточно визнали моє чемпіонство. Гловер заслуговує реваншу, але я доведу всім, що є справжнім чемпіоном».
Нагадаємо, що перший поєдинок між Прохазка і Тейшейрою відбувся на турнірі UFC 275, де чеський боєць переміг задушливим прийомом в п'ятому раунді.
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