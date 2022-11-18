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Співак – про бій з Льюїсом: «Найголовніше для мене – отримати титульний шанс»

Екс-чемпіон WWFC повернеться до октагону на турнірі UFC Fight Night 215
ММА
18 листопада 07:41
Співак – про бій з Льюїсом: «Найголовніше для мене – отримати титульний шанс»
Сергій Співак / Фото - UFC
Молдавський боєць важкого дивізіону UFC та екс-чемпіон WWFC Сергій Співак (15-3) прокоментував майбутній поєдинок проти зіркового американського нокаутера Дерріка Льюїса (26-9).

Цитує Співака MMA Fighting.

«Деррік – це дуже сильний боєць, який двічі бився за титул. Крім цього, він дуже розвинений фізично, і я готовий до цього. Я скажу ще раз, мені наплювати хто виходить проти мене в клітку, я готовий перемагати будь-якого, щоб рухатися до своєї мрії».


«Я не займаюся складанням рейтингів, тому б'юся з тими, кого мені ставить організація. Найголовніше для мене – отримати титульний шанс. Це найголовніше. Моя головна мета – стати чемпіоном, підкорити важкий дивізіон».

 
Нагадаємо, що Співак і Льюїс проведуть поєдинок на турнірі UFC Fight Night 215, який відбудеться 19 листопада в Лас-Вегасі.
Володимир Кириченко
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Сергій Співак Деррік Льюїс

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