Стали відомі топ-5 кращих поєдинків 2022 року в UFC за версією Sports Illustrated

На вершині – божевільне протистояння в напівважкому дивізіоні

Тейшейра – Прохазка / Фото - mmafighting

Авторитетне американське виданняоприлюднило п'ятірку кращих поєдинків 2022 року, які відбулися під егідою UFC.Самим видовищним боєм року, що минає була визнана титульна сутичка міжтана червневому турнірі UFC 275. Нагадаємо, Тейшейра забирав перемогу на записках суддів, але на останній хвилині фінального раунду Прохазка провів задушливий прийом, завдяки чому став новим чемпіоном UFC в напівважкому дивізіоні.5. Метт Шнелл проти Су Мудаержі (UFC на ABC: 16 липня, Нью-Йорк, США);4. Сиріл Гане проти Тая Туіваси (UFC Fight Night: 3 вересня, Париж, Франція);3. Хамзат Чімаєв проти Гілберта Бернса (UFC 273: 9 квітня, Джексонвілл, США);2. Майкл Чендлер проти Дастіна Порьє (UFC 281: 12 листопада, Нью-Йорк, США);Раніше стало відомо, що екс-претендент на титул UFC в середньому дивізіоні американецьв поєдинку з австралійцемна турнірі UFC 284.