Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

Стали відомі топ-5 кращих поєдинків 2022 року в UFC за версією Sports Illustrated

На вершині – божевільне протистояння в напівважкому дивізіоні
ММА
23 грудня 21:00
Стали відомі топ-5 кращих поєдинків 2022 року в UFC за версією Sports Illustrated
Тейшейра – Прохазка / Фото - mmafighting
Авторитетне американське видання Sports Illustrated оприлюднило п'ятірку кращих поєдинків 2022 року, які відбулися під егідою UFC.

Самим видовищним боєм року, що минає була визнана титульна сутичка між Гловером Тейшейрою та Іржі Прохазкою на червневому турнірі UFC 275. Нагадаємо, Тейшейра забирав перемогу на записках суддів, але на останній хвилині фінального раунду Прохазка провів задушливий прийом, завдяки чому став новим чемпіоном UFC в напівважкому дивізіоні.
Топ-5 боїв року в UFC за версією Sports Illustrated:

5. Метт Шнелл проти Су Мудаержі (UFC на ABC: 16 липня, Нью-Йорк, США);

4. Сиріл Гане проти Тая Туіваси (UFC Fight Night: 3 вересня, Париж, Франція);

3. Хамзат Чімаєв проти Гілберта Бернса (UFC 273: 9 квітня, Джексонвілл, США);

2. Майкл Чендлер проти Дастіна Порьє (UFC 281: 12 листопада, Нью-Йорк, США);

1. Гловер Тейшейра проти Іржі Прохазки (UFC 275: 12 червня, Калланг, Сингапур).

Раніше стало відомо, що екс-претендент на титул UFC в середньому дивізіоні американець Джаред Каннонір готовий замінити бразильця Пауло Косту в поєдинку з австралійцем Робертом Уіттакером на турнірі UFC 284.



Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Гловер Тейшейра Іржі Прохазка

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Прохазка: «Я вірю, що зможу відновитися за 3-4 місяці»
Прохазка: «Я вірю, що зможу відновитися за 3-4 місяці»
ММА
20 грудня 15:47
Уіттакер – про Прохазку: «Він готовий вийти у клітку і померти у ній»
Уіттакер – про Прохазку: «Він готовий вийти у клітку і померти у ній»
ММА
17 грудня 19:57
Тейшейра висловився з приводу завершення кар'єри після бою з Хіллом
Тейшейра висловився з приводу завершення кар'єри після бою з Хіллом
ММА
15 грудня 13:24
Хілл – про поєдинок з Тейшейрою за титул UFC: «Король буде коронований»
Хілл – про поєдинок з Тейшейрою за титул UFC: «Король буде коронований»
ММА
13 грудня 07:59
Тейшейра та Хілл оскаржать вакантний титул в напівважкому дивізіоні на турнірі UFC 283
Тейшейра та Хілл оскаржать вакантний титул в напівважкому дивізіоні на турнірі UFC 283
ММА
11 грудня 11:24
Поєдинок Чендлер – Фергюсон завоював приз «Нокаут року» за версією World MMA Awards
Поєдинок Чендлер – Фергюсон завоював приз «Нокаут року» за версією World MMA Awards
ММА
09 грудня 17:51

Новини: ММА

Макгрегор: «У Перейри і Адесаньї пекельне протистояння»
Макгрегор: «У Перейри і Адесаньї пекельне протистояння»
13:42
Сехудо: «Уіттакер міг би добитися приголомшливих успіхів у напівважкому дивізіоні»
Сехудо: «Уіттакер міг би добитися приголомшливих успіхів у напівважкому дивізіоні»
11:29
Порьє назвав суперника, з яким мріяв вийти в октагон
Порьє назвав суперника, з яким мріяв вийти в октагон
11:14
Стали відомі топ-5 кращих поєдинків 2022 року в UFC за версією Sports Illustrated
Стали відомі топ-5 кращих поєдинків 2022 року в UFC за версією Sports Illustrated
23 грудня 21:00
Чемпіон UFC Волкановскі має намір засмутити росіянина махачева в 2023 році
Чемпіон UFC Волкановскі має намір засмутити росіянина махачева в 2023 році
23 грудня 19:35
Син кадирова, який не захотів померти в Україні, дебютує в MMA
Син кадирова, який не захотів померти в Україні, дебютує в MMA
23 грудня 05:43
Канонір хоче замінити Косту в поєдинку з Уіттакером на турнірі UFC 284
Канонір хоче замінити Косту в поєдинку з Уіттакером на турнірі UFC 284
22 грудня 20:39
Офіційно. Амосов вдруге поб'ється зі Сторлі
Офіційно. Амосов вдруге поб'ється зі Сторлі
21 грудня 22:45
Тоні Фергюсон вперше за вісім років опинився поза рейтингом UFC
Тоні Фергюсон вперше за вісім років опинився поза рейтингом UFC
20 грудня 22:33
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини