Канонір хоче замінити Косту в поєдинку з Уіттакером на турнірі UFC 284
Стали відомі топ-5 кращих поєдинків 2022 року в UFC за версією Sports Illustrated
На вершині – божевільне протистояння в напівважкому дивізіоні
23 грудня 21:00
Тейшейра – Прохазка / Фото - mmafightingАвторитетне американське видання Sports Illustrated оприлюднило п'ятірку кращих поєдинків 2022 року, які відбулися під егідою UFC.
Самим видовищним боєм року, що минає була визнана титульна сутичка між Гловером Тейшейрою та Іржі Прохазкою на червневому турнірі UFC 275. Нагадаємо, Тейшейра забирав перемогу на записках суддів, але на останній хвилині фінального раунду Прохазка провів задушливий прийом, завдяки чому став новим чемпіоном UFC в напівважкому дивізіоні.
Топ-5 боїв року в UFC за версією Sports Illustrated:
5. Метт Шнелл проти Су Мудаержі (UFC на ABC: 16 липня, Нью-Йорк, США);
4. Сиріл Гане проти Тая Туіваси (UFC Fight Night: 3 вересня, Париж, Франція);
3. Хамзат Чімаєв проти Гілберта Бернса (UFC 273: 9 квітня, Джексонвілл, США);
2. Майкл Чендлер проти Дастіна Порьє (UFC 281: 12 листопада, Нью-Йорк, США);
1. Гловер Тейшейра проти Іржі Прохазки (UFC 275: 12 червня, Калланг, Сингапур).
Раніше стало відомо, що екс-претендент на титул UFC в середньому дивізіоні американець Джаред Каннонір готовий замінити бразильця Пауло Косту в поєдинку з австралійцем Робертом Уіттакером на турнірі UFC 284.
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