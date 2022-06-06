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Став відомий файткард турніру UFC 275: Тейшейра – Прохазка

Також до октагону вийдуть Шевченко, Енджейчик і компанія
ММА
15:24
Став відомий файткард турніру UFC 275: Тейшейра – Прохазка
11 червня в Сінгапурі відбудеться турнір UFC 275, де головною подією івенту стане поєдинок за титул чемпіона організації в напівважкому дивізіоні між чинним володарем пояса бразильцем Гловером Тейшейрою (33-7) і претендентом в особі чеха Іржі Прохазки (28-3-1). Про це повідомляє прес-служба промоушена.
Представляємо вашій увазі список всіх учасників турніру:

Основний кард:

Гловер Тейшейра – Іржі Прохазка

Валентина Шевченка – Таїла Сантос

Вейл Жан – Йоанна Енджейчик

Рожеріо Бонторін – Манель Капе

Джек Делла Маддалена – Рамазан Емеев

Попередній кард:

Брендан Аллен – Джейкоб Малкоун

Сун Ву Чой – Джошуа Кулібао

Хайісаер Махешіт – Стів Гарсія

Джейк Меттьюс – Андре Фіальо

Кюн Хо Кан – Данаа Батгерел

Сільвана Хуарес – На Ліан

Рамона Паскуаль – Джозелін Едвардс
Нагадаємо, в головній події турніру UFC 267 Тейшейра фінішував Яна Блаховича (28-9) і став новим чемпіоном UFC у напівважкій вазі.
Володимир Кириченко
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Гловер Тейшейра Іржі Прохазка

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