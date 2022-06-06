Потєря спрогнозував результат титульного поєдинку UFC Тейшейра – Прохазка
Став відомий файткард турніру UFC 275: Тейшейра – Прохазка
Також до октагону вийдуть Шевченко, Енджейчик і компанія
15:24
Представляємо вашій увазі список всіх учасників турніру:
Основний кард:
Гловер Тейшейра – Іржі Прохазка
Валентина Шевченка – Таїла Сантос
Вейл Жан – Йоанна Енджейчик
Рожеріо Бонторін – Манель Капе
Джек Делла Маддалена – Рамазан Емеев
Попередній кард:
Брендан Аллен – Джейкоб Малкоун
Сун Ву Чой – Джошуа Кулібао
Хайісаер Махешіт – Стів Гарсія
Джейк Меттьюс – Андре Фіальо
Кюн Хо Кан – Данаа Батгерел
Сільвана Хуарес – На Ліан
Рамона Паскуаль – Джозелін Едвардс
Нагадаємо, в головній події турніру UFC 267 Тейшейра фінішував Яна Блаховича (28-9) і став новим чемпіоном UFC у напівважкій вазі.
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