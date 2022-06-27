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Став відомий файткард турніру UFC 276: Адесанья – Канонір

Також до октагону вийдуть Волкановскі, Холловей та компанія
ММА
20:51
Став відомий файткард турніру UFC 276: Адесанья – Канонір
Адесанья та Каннонір / Фото - UFC
2 липня в Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC 276, де головною подією івенту стане поєдинок за титул чемпіона організації в середньому дивізіоні між чинним володарем пояса Ісраелем Адесаньєю (22 - 1) та претендентом в обличчі Джареда Канноніра (15-5).

У со-головному поєдинку шоу чемпіон UFC у напівлегкій вазі Александр Волкановські (24-1) проведе третій бій з колишнім чемпіоном Максом Холловеєм (23-6).
Представляємо вашій увазі список всіх учасників турніру UFC 276:

Основний кард:

Ісраель Адесанья – Джаред Каннонір

Олександр Волкановський – Макс Холловей

Шон Стрікленд – Алекс Перейра

Педро Муньос – Шон О'Меллі

Бред Рідделл – Джалін Тернер

Попередній кард:

Роббі Лоулер – Брайан Барбер

Йен Гаррі – Габріель Грін

Дональд Серроне – Джим Міллер

Юрай Холл – Андре Муньос

Джессіка Ай – Мейсі Барбер

Бред Таварес – Дрікус дю Плессі

Джессіка-Роуз Кларк – Юлія Столяренко
Нагадаємо, Адесанья після завоювання титулу в бою з Робертом Уіттакером провів вже чотири успішних захисту проти Йоеля Ромеро, Пауло Кости, Марвіна Ветторі і Уіттакера в реванші.

Канонір в 2020-му начисто програв Уіттакеру, але після цього виграв у Келвіна Гастелума і Дерека Брансона.
Володимир Кириченко
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Теги

Ісраель Адесанья Джарред Каннонір Алекс Волкановскі Макс Холловей

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01 червня 08:22

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Став відомий файткард турніру UFC 276: Адесанья – Канонір
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