Став відомий файткард турніру UFC 276: Адесанья – Канонір

Також до октагону вийдуть Волкановскі, Холловей та компанія

Адесанья та Каннонір / Фото - UFC

2 липня в Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC 276, де головною подією івенту стане поєдинок за титул чемпіона організації в середньому дивізіоні між чинним володарем пояса(22 - 1) та претендентом в обличчі(15-5).У со-головному поєдинку шоу чемпіон UFC у напівлегкій вазі(24-1) проведе третій бій з колишнім чемпіоном(23-6).Ісраель Адесанья – Джаред КаннонірОлександр Волкановський – Макс ХолловейШон Стрікленд – Алекс ПерейраПедро Муньос – Шон О'МелліБред Рідделл – Джалін ТернерРоббі Лоулер – Брайан БарберЙен Гаррі – Габріель ГрінДональд Серроне – Джим МіллерЮрай Холл – Андре МуньосДжессіка Ай – Мейсі БарберБред Таварес – Дрікус дю ПлессіДжессіка-Роуз Кларк – Юлія СтоляренкоНагадаємо, Адесанья після завоювання титулу в бою зпровів вже чотири успішних захисту протиКанонір в 2020-му начисто програв Уіттакеру, але після цього виграв у