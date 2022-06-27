Офіційно. Адесанья та Каннонір очолять турнір UFC 276
Став відомий файткард турніру UFC 276: Адесанья – Канонір
Також до октагону вийдуть Волкановскі, Холловей та компанія
20:51
Адесанья та Каннонір / Фото - UFC2 липня в Лас-Вегасі відбудеться турнір UFC 276, де головною подією івенту стане поєдинок за титул чемпіона організації в середньому дивізіоні між чинним володарем пояса Ісраелем Адесаньєю (22 - 1) та претендентом в обличчі Джареда Канноніра (15-5).
У со-головному поєдинку шоу чемпіон UFC у напівлегкій вазі Александр Волкановські (24-1) проведе третій бій з колишнім чемпіоном Максом Холловеєм (23-6).
Представляємо вашій увазі список всіх учасників турніру UFC 276:
Основний кард:
Ісраель Адесанья – Джаред Каннонір
Олександр Волкановський – Макс Холловей
Шон Стрікленд – Алекс Перейра
Педро Муньос – Шон О'Меллі
Бред Рідделл – Джалін Тернер
Попередній кард:
Роббі Лоулер – Брайан Барбер
Йен Гаррі – Габріель Грін
Дональд Серроне – Джим Міллер
Юрай Холл – Андре Муньос
Джессіка Ай – Мейсі Барбер
Бред Таварес – Дрікус дю Плессі
Джессіка-Роуз Кларк – Юлія Столяренко
Нагадаємо, Адесанья після завоювання титулу в бою з Робертом Уіттакером провів вже чотири успішних захисту проти Йоеля Ромеро, Пауло Кости, Марвіна Ветторі і Уіттакера в реванші.
Канонір в 2020-му начисто програв Уіттакеру, але після цього виграв у Келвіна Гастелума і Дерека Брансона.
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