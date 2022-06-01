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Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»

Американець незабаром буде готовий перейти в напівлегкій дивізіон
ММА
01 червня 22:30
Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»

Чемпіон UFC у найлегшій вазі американець Алджамейн Стерлінг (21-3) заявив, що незабаром буде готовий перейти в напівлегкій дивізіон.

«Після наступної перемоги Мераба, мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі, щоб дати йому шанс поборотися за титул, якого він заслуговує. Він повинен увійти в історію Грузії, вигравши чемпіонський титул. Ми розберемося з цим».

Алджамейн Стерлінг розповів, коли має намір провести наступний бій.

Рене Тер Велде
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