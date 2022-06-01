Стерлінг: «Я думаю, що повернуся в октагон у вересні»
Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»
Американець незабаром буде готовий перейти в напівлегкій дивізіон
01 червня 22:30
Чемпіон UFC у найлегшій вазі американець Алджамейн Стерлінг (21-3) заявив, що незабаром буде готовий перейти в напівлегкій дивізіон.
«Після наступної перемоги Мераба, мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі, щоб дати йому шанс поборотися за титул, якого він заслуговує. Він повинен увійти в історію Грузії, вигравши чемпіонський титул. Ми розберемося з цим».
After Merab's next win, I will probably have to move up, to allow him his chance that he earned, to make history for Georgia to win a world title. We will figure it out. https://t.co/buDwgCSObs- Aljamain Sterling (@ funkmasterMMA) May 31, 2022
Алджамейн Стерлінг розповів, коли має намір провести наступний бій.
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