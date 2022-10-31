Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Стерлінг: «Поєдинок з О'Меллі буде грандіознішим, ніж з Сехудо»

Чемпіон UFC має намір повернутися до октагону в другій половині 2023 року
ММА
31 жовтня 09:41
Стерлінг: «Поєдинок з О'Меллі буде грандіознішим, ніж з Сехудо»
Алджамейн Стерлінг / Фото - mmafighting
Чемпіон UFC у найлегшому дивізіоні Алджамейн Стерлінг (22-3) в інтерв'ю MMA Junkie розповів про свої плани на наступний захист титулу.

«Я не буду битися до середини наступного року. Тому я не знаю, про що хтось говорить. Так що удачі з цим. Я заробив свою відпустку».


Дозвольте мені запитати вас, ви раді бачити бій Стерлінг проти Сехудо? Ви найбільше схвильовані цим боєм за титул в 135 фунтах? Це найбільший поєдинок для вас як фаната цього виду спорту?

«Я хочу найбільший бій, тому що я отримую відсотки з оплати за перегляд. Так що я хочу найбільший бій, і якщо це буде Сехудо, я з радістю погоджуся. Але я не думаю, що це він. Я дійсно не знаю. Я навіть відчуваю, що люди були б більш схвильовані, побачивши, як я борюся з «Чіто» Верою замість Сехудо. Здається, що в цілому Шон просто більш популярний, ніж Сехудо. Він не бився майже три роки. Я вказую тільки на мінуси. З точки зору фінансів, я хочу найбільший бій, який, фанати хочуть побачити найбільше. Я відчуваю, що це бій з Шоном О'Меллі, але знову ж таки, якщо я помиляюся, я помиляюся».


Нагадаємо, в UFC планують організувати бій між Стерлінгом та екс-чемпіоном в двох дивізіонах Генрі Сехудо (16-2).
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Алджамейн Стерлінг Генрі Сехудо

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Діллашоу: «Не вважав і не вважаю Стерлінга найкращим в найлегшій вазі»
Діллашоу: «Не вважав і не вважаю Стерлінга найкращим в найлегшій вазі»
ММА
29 жовтня 09:59
Відомо, коли і де відбудеться бій Стерлінг – Сехудо
Відомо, коли і де відбудеться бій Стерлінг – Сехудо
ММА
26 жовтня 13:54
Стали відомі гонорари бійців UFC 280
Стали відомі гонорари бійців UFC 280
ММА
23 жовтня 13:49
Діллашоу – про травму в поєдинку зі Стерлінгом: «У мене відразу вилетіло плече»
Діллашоу – про травму в поєдинку зі Стерлінгом: «У мене відразу вилетіло плече»
ММА
23 жовтня 07:41
Результати турніру UFC 280. Перемоги Махачева, Стерлінга, О'Меллі і Нурмагомедова
Результати турніру UFC 280. Перемоги Махачева, Стерлінга, О'Меллі і Нурмагомедова
ММА
23 жовтня 01:01
Стерлінг достроково переміг Діллашоу, забивши того до відмашки рефері
Стерлінг достроково переміг Діллашоу, забивши того до відмашки рефері
ММА
23 жовтня 00:20

Новини: ММА

UFC припинила співпрацю з 11 бійцями, 2 з них рашисти
UFC припинила співпрацю з 11 бійцями, 2 з них рашисти
07:57
Джейк Пол: «Хочу заснувати бійцівську профспілку, щоб допомогти бійцям UFC. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені»
Джейк Пол: «Хочу заснувати бійцівську профспілку, щоб допомогти бійцям UFC. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені»
31 жовтня 14:53
Екс-боєць UFC назвав ім'я легковаговика, якого Махачев не зможе перевести в партер
Екс-боєць UFC назвав ім'я легковаговика, якого Махачев не зможе перевести в партер
31 жовтня 12:34
Стерлінг: «Поєдинок з О'Меллі буде грандіознішим, ніж з Сехудо»
Стерлінг: «Поєдинок з О'Меллі буде грандіознішим, ніж з Сехудо»
31 жовтня 09:41
Оприлюднено файткард турніру UFC Fight Night 214. Українець Шолінян проведе свій другий бій в лізі
Оприлюднено файткард турніру UFC Fight Night 214. Українець Шолінян проведе свій другий бій в лізі
31 жовтня 07:59
«Цей чувак – засранець». Гарбрандт викликав на бій Діллашоу
«Цей чувак – засранець». Гарбрандт викликав на бій Діллашоу
30 жовтня 21:09
Жорж Сен-П'єр назвав наступного суперника для Джейка Пола
Жорж Сен-П'єр назвав наступного суперника для Джейка Пола
30 жовтня 20:28
Жорж Сен-П'єр розповів, за якої умови готовий провести бій
Жорж Сен-П'єр розповів, за якої умови готовий провести бій
30 жовтня 16:20
Нейт Діас вдарив члена команди Джейка Пола перед боєм з Сілвою
Нейт Діас вдарив члена команди Джейка Пола перед боєм з Сілвою
30 жовтня 15:41
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини