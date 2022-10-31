Діллашоу: «Не вважав і не вважаю Стерлінга найкращим в найлегшій вазі»
Стерлінг: «Поєдинок з О'Меллі буде грандіознішим, ніж з Сехудо»
Чемпіон UFC має намір повернутися до октагону в другій половині 2023 року
31 жовтня 09:41
Алджамейн Стерлінг / Фото - mmafightingЧемпіон UFC у найлегшому дивізіоні Алджамейн Стерлінг (22-3) в інтерв'ю MMA Junkie розповів про свої плани на наступний захист титулу.
«Я не буду битися до середини наступного року. Тому я не знаю, про що хтось говорить. Так що удачі з цим. Я заробив свою відпустку».
Дозвольте мені запитати вас, ви раді бачити бій Стерлінг проти Сехудо? Ви найбільше схвильовані цим боєм за титул в 135 фунтах? Це найбільший поєдинок для вас як фаната цього виду спорту?
«Я хочу найбільший бій, тому що я отримую відсотки з оплати за перегляд. Так що я хочу найбільший бій, і якщо це буде Сехудо, я з радістю погоджуся. Але я не думаю, що це він. Я дійсно не знаю. Я навіть відчуваю, що люди були б більш схвильовані, побачивши, як я борюся з «Чіто» Верою замість Сехудо. Здається, що в цілому Шон просто більш популярний, ніж Сехудо. Він не бився майже три роки. Я вказую тільки на мінуси. З точки зору фінансів, я хочу найбільший бій, який, фанати хочуть побачити найбільше. Я відчуваю, що це бій з Шоном О'Меллі, але знову ж таки, якщо я помиляюся, я помиляюся».
Нагадаємо, в UFC планують організувати бій між Стерлінгом та екс-чемпіоном в двох дивізіонах Генрі Сехудо (16-2).
Коментарі 0