Стерлінг назвав найважчого суперника для себе на даний момент
Стерлінг відмовився від мегафайта з Сехудо
Чемпіон UFC назвав причину такого рішення
18 листопада 10:44
Алджамейн Стерлінг / Фото - sportingnewsЧемпіон UFC у найлегшій вазі Алджамейн Стерлінг (22-3) назвав причину, чому він не зацікавлений в поєдинку проти екс-володаря титулів в двох дивізіонах Генрі Сехудо (16-2).
Цитує Стерлінга MMA Fighting.
«Схоже, ніхто не говорив тобі йти на пенсію, братан. Ми всі знали, що ти повернешся. Мовляв, в які дурні ігри ти граєш? Дивізіон пройшов повз тебе, і те, що ти зробив три роки тому, не зовсім відповідає тому, що все роблять зараз. Ця гра, я думаю, пройшла повз нього».
«Він розумний чувак, він старіє, але цей бій мене не чіпає. Якщо я поб'ю Сехудо, все скажуть, що я побив хлопця, який встає з дивана. «О, він був відсутній три роки». Завжди буде якась історія, яку люди будуть вигадувати і намагатися дискредитувати вас. Отже, чому б не битися з кимось, хто дійсно активно брав участь в боях?».
Раніше повідомлялося, що в UFC планують організувати бій Стерлінг – Сехудо.
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