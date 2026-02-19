Колишній чемпіон UFC у середній вазі Шон Стрікленд прокоментував майбутній поєдинок між ексчемпіонкою UFC Рондою Роузі та колишньою претенденткою Strikeforce Джиною Карано.

Американець поставив під сумнів спортивну доцільність цього бою та заявив, що не бачить великого інтересу до жіночого ММА. Водночас він визнав, що Роузі має серйозний бойовий бекграунд, зокрема олімпійський досвід у дзюдо, і здатна конкурувати на високому рівні. Карано ж, за словами Стрікленда, ніколи не була топ-бійчинею, хоча й відіграла помітну роль у популяризації жіночого ММА в часи Strikeforce.

«Хто взагалі це вигадав? Вони що, збираються виходити напівоголеними? Схоже, що так. Можливо, це зробить шоу бодай трохи цікавішим.

Якщо говорити про Ронду, вона справді вміє битися. Вона олімпійська спортсменка, хай і зі своїми особливостями. Так, здається, програвала кілька поєдинків своєму колишньому, але її навички ніхто не заперечує.

Щодо Джини — як боєць вона завжди була радше посередньою. Особисто мені вона подобається, у неї чіткі консервативні погляди, і свого часу вона виглядала дуже привабливо. Я ще підлітком спостерігав за її виступами у Strikeforce — це було багато років тому. Але якщо оцінювати саме спортивний рівень, він не був видатним. Та й тодішній жіночий ММА загалом поступався сучасному рівню.

Якщо ж ширше — інтерес до жіночого ММА обмежений. Часто можна почути, що жіночий спорт привертає менше уваги. Багато хто не сприймає його на одному рівні з чоловічим.

При цьому я не маю нічого проти жінок. Вони роблять багато важливого, мають свої сильні сторони й відіграють значну роль у суспільстві. Просто, на мою думку, спроби повністю зрівняти все без урахування відмінностей можуть мати суперечливі наслідки».