О'Меллі: «Сехудо та Гетжі поїхали в чечню до кадирова, який є вбивцею та найкращим другом путіна»
Син кадирова, який не захотів померти в Україні, дебютує в MMA
Адам вирішив зайнятися справою замість зйомок в комічних роликах батька
23 грудня 05:43
16-річний син російського бойовика рамзана кадирова али кадиров дебютує в ММА на турнірі ACA 150.
Секундувати сина терориста буде боєць UFC Хамзат Чімаєв (12-0).
Також відомо, що юному кіноактору допомагав готуватися колишній чемпіон UFC Коді Гарбрандт (12-5).
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