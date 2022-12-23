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Син кадирова, який не захотів померти в Україні, дебютує в MMA

Адам вирішив зайнятися справою замість зйомок в комічних роликах батька
ММА
23 грудня 05:43
Син кадирова, який не захотів померти в Україні, дебютує в MMA

16-річний син російського бойовика рамзана кадирова али кадиров дебютує в ММА на турнірі ACA 150.

Секундувати сина терориста буде боєць UFC Хамзат Чімаєв (12-0).

Також відомо, що юному кіноактору допомагав готуватися колишній чемпіон UFC Коді Гарбрандт (12-5).

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Рамзан Кадиров

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