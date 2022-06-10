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Тейшейра і Прохазка показали однакову вагу

Результати зважування UFC 275
ММА
22:30
Тейшейра і Прохазка показали однакову вагу

У Сінгапурі на арені Singapore Indoor Stadium відбулася процедура офіційного зважування учасників турніру UFC 275, який очолить бій між чинним чемпіоном напівважкої ваги Гловером Тейшейрою (33-7) і Іржі Прохаской (28-3-1).

Результати зважування UFC 275:

Основний кард:

Гловер Тейшейра (205 фунтів) - Іржі Прохаска (205)

Валентина Шевченка (124,5) - Тайла Сантос (125)

Йоанна Енджейчик (116) - Чжан Вейл (116)

Андре Фіальо (170,5) - Джейк Меттьюс (170,5)

Джек Делла Маддалена (170,5) - Рамазан Емеев (171)

преліми:

Джош Кулібао (146) - Чхве Син У (146)

Брендан Аллен (186) - Джейкоб Малкун (186)

Стів Гарсія (155,5) - Хайісаер Махеш (155,5)

Данаа Батгерел (135) - Кан Кен Хо (136)

Ранні преліми:

Сільвана Гомес Хуарес (116) - Лян На (116)

Джозелін Едвардс (145) - Рамона Паскуаль (145)

Гловер Тейшейра проведе дебютний захист титулу проти Іржі Прохазки на турнірі UFC 275.

Рене Тер Велде
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Гловер Тейшейра Іржі Прохазка

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