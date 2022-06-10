Тейшейра і Прохазка показали однакову вагу
У Сінгапурі на арені Singapore Indoor Stadium відбулася процедура офіційного зважування учасників турніру UFC 275, який очолить бій між чинним чемпіоном напівважкої ваги Гловером Тейшейрою (33-7) і Іржі Прохаской (28-3-1).
Результати зважування UFC 275:
Основний кард:
Гловер Тейшейра (205 фунтів) - Іржі Прохаска (205)
Валентина Шевченка (124,5) - Тайла Сантос (125)
Йоанна Енджейчик (116) - Чжан Вейл (116)
Андре Фіальо (170,5) - Джейк Меттьюс (170,5)
Джек Делла Маддалена (170,5) - Рамазан Емеев (171)
преліми:
Джош Кулібао (146) - Чхве Син У (146)
Брендан Аллен (186) - Джейкоб Малкун (186)
Стів Гарсія (155,5) - Хайісаер Махеш (155,5)
Данаа Батгерел (135) - Кан Кен Хо (136)
Ранні преліми:
Сільвана Гомес Хуарес (116) - Лян На (116)
Джозелін Едвардс (145) - Рамона Паскуаль (145)
Гловер Тейшейра проведе дебютний захист титулу проти Іржі Прохазки на турнірі UFC 275.
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