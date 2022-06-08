Став відомий файткард турніру UFC 275: Тейшейра – Прохазка
Тейшейра: «Ніколи не буду приймати рішення про відхід зі спорту в октагоні»
Бразилець висловився з приводу завершення кар'єри
16:15
Чемпіон UFC у напівважкій ваговій категорії Гловер Тейшейра (33-7) висловився з приводу завершення кар'єри.
«Не збираюся кидатися гучними словами, на зразок «Я збираюся піти на пенсію». Буду судити по ситуації і станом. І я не хочу бути як Сехудо, який пішов. Я не кажу про нього нічого поганого, але зараз його всюди чути, і видно, як він знову хоче битися. Він не хотів йти.
Своїй дружині я сказав, що прийму рішення будинку, неважливо як закінчиться бій - перемогою або програшем. Ніколи не буду приймати таке рішення в октагоні. Коли повернуся додому, я зрозумію, чи потрібен мені ще один кемп і чи готовий я далі продовжувати. І якщо я в залі зрозумію, що я більше не той, ким був, тоді, можливо, це буде кінцем. Але зараз я відчуваю себе чемпіоном».
Гловер Тейшейра проведе дебютний захист титулу проти Іржі Прохазкі (28-3-1) на турнірі UFC 274.
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