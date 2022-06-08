Тейшейра: «Ніколи не буду приймати рішення про відхід зі спорту в октагоні»

Чемпіон UFC у напівважкій ваговій категорії Гловер Тейшейра (33-7) висловився з приводу завершення кар'єри.

Своїй дружині я сказав, що прийму рішення будинку, неважливо як закінчиться бій - перемогою або програшем. Ніколи не буду приймати таке рішення в октагоні. Коли повернуся додому, я зрозумію, чи потрібен мені ще один кемп і чи готовий я далі продовжувати. І якщо я в залі зрозумію, що я більше не той, ким був, тоді, можливо, це буде кінцем. Але зараз я відчуваю себе чемпіоном».