Тейшейра: «Ніколи не буду приймати рішення про відхід зі спорту в октагоні»
Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»
Бразилець висловився на адресу чеського бійця
17:45
Чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-7) висловився на адресу Іржі Прохазкі (28-3-1).
«Він ударник. Він унікальний боєць, непередбачуваний. Мені подобаються такі виклики. Завжди хочу доводити всім фанатам і собі в тому числі, що я справжній чемпіон. Я не збираюся дивитися за спину того хлопця. Знаю, що він хороший як боєць. І мені подобаються змагання такого роду.
Зміни, які він зробив за рік відсутності в октагоні, можуть бути як в кращу, так і в гіршу сторону. Ми не знаємо, що він змінив в собі. Але я готуюся до того Іржі, якого я бачив у справі. Що він може спробувати зробити - провести тейкдаун? Він непередбачуваний, і я теж непередбачуваний хлопець. Можу спробувати зробити тейкдаун, але при захисних діях суперника можу викинути лівий хук, як це було в бою з Яном Блаховичем. Тоді у нього в голові промайнула думка: «Чорт, що тут відбувається?». Подивимося. Я дуже схвильований від того, що буде далі».
Гловер Тейшейра проведе дебютний захист титулу проти Іржі Прохазки на турнірі UFC 274.
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