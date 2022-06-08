Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-7) висловився на адресу Іржі Прохазкі (28-3-1).

Зміни, які він зробив за рік відсутності в октагоні, можуть бути як в кращу, так і в гіршу сторону. Ми не знаємо, що він змінив в собі. Але я готуюся до того Іржі, якого я бачив у справі. Що він може спробувати зробити - провести тейкдаун? Він непередбачуваний, і я теж непередбачуваний хлопець. Можу спробувати зробити тейкдаун, але при захисних діях суперника можу викинути лівий хук, як це було в бою з Яном Блаховичем. Тоді у нього в голові промайнула думка: «Чорт, що тут відбувається?». Подивимося. Я дуже схвильований від того, що буде далі».