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Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»

Бразилець висловився на адресу чеського бійця
ММА
17:45
Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Гловер Тейшейра (33-7) висловився на адресу Іржі Прохазкі (28-3-1).

«Він ударник. Він унікальний боєць, непередбачуваний. Мені подобаються такі виклики. Завжди хочу доводити всім фанатам і собі в тому числі, що я справжній чемпіон. Я не збираюся дивитися за спину того хлопця. Знаю, що він хороший як боєць. І мені подобаються змагання такого роду.

Зміни, які він зробив за рік відсутності в октагоні, можуть бути як в кращу, так і в гіршу сторону. Ми не знаємо, що він змінив в собі. Але я готуюся до того Іржі, якого я бачив у справі. Що він може спробувати зробити - провести тейкдаун? Він непередбачуваний, і я теж непередбачуваний хлопець. Можу спробувати зробити тейкдаун, але при захисних діях суперника можу викинути лівий хук, як це було в бою з Яном Блаховичем. Тоді у нього в голові промайнула думка: «Чорт, що тут відбувається?». Подивимося. Я дуже схвильований від того, що буде далі».

Гловер Тейшейра проведе дебютний захист титулу проти Іржі Прохазки на турнірі UFC 274.

Рене Тер Велде
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Гловер Тейшейра Іржі Прохазка

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