Олег Гончар

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон (25-10 у ММА) готується до дебюту в професійному боксі.

30 серпня на турнірі Misfits Boxing 22 у Манчестері Фергюсон зустрінеться з блогером і боксером Salt Papi, який має рекорд 6-3 у виставкових поєдинках.

41-річний американський боєць востаннє виступав у октагоні в грудні 2024 року, програвши Педді Пімблетту.

Перехід до боксу став новим викликом для Фергюсона, який має досвід у боротьбі, боксі та джиу-джитсу.

Його суперник, Salt Papi, справжнє ім’я якого Натан Овусу, раніше брав участь у виставкових боях, демонструючи швидкість і нокаутуючу силу.

Головним поєдинком вечора стане бій між ексбійцями UFC Дарреном Тіллом і Люком Рокхолдом.

Тоні на початку року пішов із UFC та почав шукати нову організацію.

Фергюсон раніше заявляв, що не планує завершувати кар'єру після серї поразок.