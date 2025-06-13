28-річний ексчемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія заявив про бажання провести бій з 30-річним англійцем Педді Пімблеттом, який виступає в легкій категорії.

У коментарі для Bloody Elbow Топурія згадав давній конфлікт із суперником і не підбирав слів:

Він — лицемір. Пам’ятаю, якось на пресконференції він сказав: “Я виступаю в основному карді, а ти — в прелімінах”. І ось я вже здобув два пояси — а де Педді? Хто взагалі такий Пімблетт і чому він заслуговує на титульний шанс?

Якби я міг обрати суперника, то це був би він. Я ненавиджу Педді. Він справжня заноза. З радістю подарував би фанатам цей поєдинок. У UFC давно не було бійок, де обидва справді хочуть битись. Ми влаштуємо шоу.