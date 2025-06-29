Топурія знищив Олівейру на початку бою
Іспанець здобув перемогу в першому раунді та кинув виклик лідерам дивізіону
близько 1 години тому
Ілія Топурія забив Олівейру. Фото: Stephen R. Sylvanie, Stephen R. Sylvanie-Imagn Images
В Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC 317 ексчемпіон напівлегкого дивізіону Ілія Топурія (17-0) нокаутував ексчемпіона легкої ваги Чарльза Олівейру (35-11).
Головним призом бою був вакантний титул легкого дивізіону.
Бій почався з тейкдауну від Олівейри. На настилі бразилець не зміг провести задушливий прийом, а потім провалилася спроба на больовий на ногу суперника.
Коли бійці повернулися в стійці, то Ілія пробив справа назустріч — нокаут.
Після бою Топурія кинув виклик топовим легковикам і поштовхався з Педі Пімлетом.