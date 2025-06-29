Олег Гончар

В Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC 317 ексчемпіон напівлегкого дивізіону Ілія Топурія (17-0) нокаутував ексчемпіона легкої ваги Чарльза Олівейру (35-11).

Головним призом бою був вакантний титул легкого дивізіону.

Бій почався з тейкдауну від Олівейри. На настилі бразилець не зміг провести задушливий прийом, а потім провалилася спроба на больовий на ногу суперника.

Коли бійці повернулися в стійці, то Ілія пробив справа назустріч — нокаут.

THIS SLOW MO ILIA TOPURIA KO OF CHARLES OLIVEIRA IS WILD AF 🤯

pic.twitter.com/0XzgB2ROTP — fan (@NoodleHairCR7) June 29, 2025

Після бою Топурія кинув виклик топовим легковикам і поштовхався з Педі Пімлетом.