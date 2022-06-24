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Тренер Олівейри: «Якщо влаштувати поєдинок Чарльза з Макгрегором в Сан - Пауло, то фанати побачать саму гучну юрбу в історії UFC»

Дієго Ліма заявив, що бразилець хоче провести наступний бій проти ірландця
ММА
20:50
Тренер Олівейри: «Якщо влаштувати поєдинок Чарльза з Макгрегором в Сан - Пауло, то фанати побачать саму гучну юрбу в історії UFC»

Дієго Ліма, тренер колишнього чемпіона легкої ваги UFC Чарльза Олівейри (33-8), в інтерв'ю Sherdog заявив, що його підопічний хоче провести наступний бій проти екс-власника титулу промоушена в двох вагових категоріях конора Макгрегора (22-6).

«Чарльз тричі бився за титул протягом 12 місяців, він йде на серії з 11 перемог і побив рекорд за кількістю сабмішенов в історії UFC. Якщо UFC планує в грудні влаштувати турнір в Сан - Пауло або Ріо, то буде сенс поставити його в головний бій вечора. Я можу гарантувати, що якщо влаштувати поєдинок Чарльза з Конором в Сан - Пауло, то фанати побачать саму схвильовану і гучну юрбу в історії UFC».

Чарльз Олівейра піддав критиці Конора Макгрегора.

Рене Тер Велде
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Чарльз Олівейра Конор Макгрегор

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