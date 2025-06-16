Олег Гончар

Перший номер рейтингу UFC у легкій вазі Арман Царукян, заявив, що виступить запасним бійцем на титульному поєдинку між бразильцем Чарльзом Олівейрою та іспанцем грузинського походження Ілією Топурією.

Бій за вакантний пояс чемпіона UFC у легкій вазі відбудеться на турнірі UFC 317 у Лас-Вегасі (США) в ніч із 28 на 29 червня. Про це Царукян повідомив у коментарях до одного з постів у соціальних мережах.

Царукян, який раніше переміг Олівейру на UFC 300 у квітні 2024 року роздільним рішенням суддів, мав шанс битися за титул проти Іслама Махачева на UFC 311, але знявся через травму спини. Це рішення, за словами президента UFC Дани Вайта, відсунуло його від титульного бою, і тепер Арману доведеться знову доводити своє право на чемпіонський поєдинок.

Топурія (16-0), ексчемпіон у напівлегкій вазі, піднявся в легку вагу, щоб поборотися за вакантний титул після того, як Махачев перейшов у напівсередню вагу. Олівейра (35-10), у свою чергу, після перемоги над Майклом Чендлером у листопаді 2024 року отримав шанс повернути пояс, який втратив у 2022 році.