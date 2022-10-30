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«Цей чувак – засранець». Гарбрандт викликав на бій Діллашоу

Цей бій може стати третім
ММА
30 жовтня 21:09
«Цей чувак – засранець». Гарбрандт викликав на бій Діллашоу
Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі (до 61 кг) американець Коди Гарбрандт (12-5) викликав на третій бій співвітчизника і також ексчемпіона організації Ті Джея Діллашоу (17-5).  

Цей чувак – засранець. За 10 днів до нашого першого бою UFC відправив мене в Лас-Вегас, щоб мені зробили епідуральну анестезію спини, тому що я навіть не міг ходити. Я не виправдовувався і не плакав після того, як програв шахраєві. Організуйте мій бій з Ті Джеєм. Допінг більше не врятує себе.


Раніше Діллашоу висловився з приводу Стерлінга.
Денис Сєдашов
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Теги

Ті Джей Діллашоу Коди Гарбрандт

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