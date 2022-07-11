Реванш Усмана і Едвардса очолить турнір UFC 278
Титулу UFC в напівсередній вазі йому мало. Усман може незабаром змінити дивізіон
Зірковий нігерієць повернеться до октагону на турнірі 20 серпня
18:27
Камару Усман / Фото - boardroom.tvМенеджер чемпіона UFC в напівсередньому дивізіоні нігерійця Камару Усмана (20-1), Алі Абдель-Азіз, в Twitter натякнув, що його підопічний в найближчому майбутньому може змінити вагову категорію.
« Камару Усман кращий боєць 170 фунтів і 185 фунтів, і прямо зараз він може бути чемпіоном важкої ваги, якщо буде потрібно».
Нагадаємо, що Усман наступний поєдинок проведе 20 серпня на Vivint Arena в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США в головній події турніру UFC 278. Суперником нігерійця стане британець Леон Едвардс.
Рані став відомий файткард турніру UFC on ABC 3.
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