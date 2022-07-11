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Титулу UFC в напівсередній вазі йому мало. Усман може незабаром змінити дивізіон

Зірковий нігерієць повернеться до октагону на турнірі 20 серпня
ММА
18:27
Титулу UFC в напівсередній вазі йому мало. Усман може незабаром змінити дивізіон
Камару Усман / Фото - boardroom.tv
Менеджер чемпіона UFC в напівсередньому дивізіоні нігерійця Камару Усмана (20-1), Алі Абдель-Азіз, в Twitter натякнув, що його підопічний в найближчому майбутньому може змінити вагову категорію. 

« Камару Усман кращий боєць 170 фунтів і 185 фунтів, і прямо зараз він може бути чемпіоном важкої ваги, якщо буде потрібно».


Нагадаємо, що Усман наступний поєдинок проведе 20 серпня на Vivint Arena в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США в головній події турніру UFC 278. Суперником нігерійця стане британець Леон Едвардс.

Рані став відомий файткард турніру UFC on ABC 3.
Володимир Кириченко
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Теги

Камару Усман Алі Абдель-Азіз

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