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Уайт: «Мені подобається ідея організації бою Чендлера і Макгрегора»

Президент UFC назвав терміни повернення ірландця в oктагон
ММА
20:30
Уайт: «Мені подобається ідея організації бою Чендлера і Макгрегора»

Президент UFC Дейна Уайт назвав терміни повернення колишнього чемпіона промоушена в двох вагових категоріях конора Макгрегора (22-6) в oктагон, а також розповів про можливого суперника.

Уайта цитує mmajunkie.usatoday.com:

«Не знаю, але мені дуже подобається ідея організації бою Чендлера і Конора. Особливо після останнього поєдинку Майкла. Є багато поєдинків, але все стане зрозуміло, коли Конор повернеться.

Просто Конор займає восьме місце в рейтингу, Чендлер - п'яте. Це має сенс.

Думаю, Макгрегору стає краще. Він починає нарощувати тренування, і я сподіваюся, що в кінці цього року, на початку наступного він повернеться».

конор Макгрегор розповів, як проходить відновлення після травми.

Рене Тер Велде
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