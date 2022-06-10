Уайт: «Мені подобається ідея організації бою Чендлера і Макгрегора»

Президент UFC Дейна Уайт назвав терміни повернення колишнього чемпіона промоушена в двох вагових категоріях конора Макгрегора (22-6) в oктагон, а також розповів про можливого суперника.

Уайта цитує mmajunkie.usatoday.com:

Просто Конор займає восьме місце в рейтингу, Чендлер - п'яте. Це має сенс.

Думаю, Макгрегору стає краще. Він починає нарощувати тренування, і я сподіваюся, що в кінці цього року, на початку наступного він повернеться».