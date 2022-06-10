Майк Тайсон: «Макгрегору потрібно провести приблизно три поєдинки, щоб повернути свою впевненість»
Уайт: «Мені подобається ідея організації бою Чендлера і Макгрегора»
Президент UFC назвав терміни повернення ірландця в oктагон
20:30
Президент UFC Дейна Уайт назвав терміни повернення колишнього чемпіона промоушена в двох вагових категоріях конора Макгрегора (22-6) в oктагон, а також розповів про можливого суперника.
Уайта цитує mmajunkie.usatoday.com:
«Не знаю, але мені дуже подобається ідея організації бою Чендлера і Конора. Особливо після останнього поєдинку Майкла. Є багато поєдинків, але все стане зрозуміло, коли Конор повернеться.
Просто Конор займає восьме місце в рейтингу, Чендлер - п'яте. Це має сенс.
Думаю, Макгрегору стає краще. Він починає нарощувати тренування, і я сподіваюся, що в кінці цього року, на початку наступного він повернеться».
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