Кормье радить провести бій Джон Джонс - Міочіч за тимчасовий титул у важкій вазі
Уайт підтвердив бажання провести бій Джонс – Міочіч
Навіть відомі міста, які претендують на поєдинок
09:53
Президент UFC Дейна Уайт висловився про потенційний поєдинок за тимчасове чемпіонство у важкій вазі між Джоном Джонсом (26-1) та Стіпе Міочічем (20-4). Слова промоутера приводить портал mmamania.com.
# «Наші відносини з Нганну залишаються колишніми, він не втрачений. Це бізнес, і ми подивимося, як все складеться. Зараз у нас є Френсіс з травмованим коліном. Ми його чекаємо. Подивимося, скільки часу займе відновлення. Ймовірно, поєдинок Джонса зі Стіпе має сенс, або в Лас-Вегасі, або в Нью-Йорку».
Нагадаємо, раніше Джонс підтвердив бажання провести бій з Міочічем.
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