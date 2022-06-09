Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Червоний пояс. Художній фільм
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Рунгстед - Донбас

Уайт підтвердив бажання провести бій Джонс – Міочіч

Навіть відомі міста, які претендують на поєдинок
ММА
09:53
Уайт підтвердив бажання провести бій Джонс – Міочіч

Президент UFC Дейна Уайт висловився про потенційний поєдинок за тимчасове чемпіонство у важкій вазі між Джоном Джонсом (26-1) та Стіпе Міочічем (20-4). Слова промоутера приводить портал mmamania.com.

# «Наші відносини з Нганну залишаються колишніми, він не втрачений. Це бізнес, і ми подивимося, як все складеться. Зараз у нас є Френсіс з травмованим коліном. Ми його чекаємо. Подивимося, скільки часу займе відновлення. Ймовірно, поєдинок Джонса зі Стіпе має сенс, або в Лас-Вегасі, або в Нью-Йорку».

Нагадаємо, раніше Джонс підтвердив бажання провести бій з Міочічем.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Стіпе Міочіч Джон Джонс Дейна Уайт

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

﻿Глава UFC під час чемпіонського бою дивився поєдинок Альварес – Бівол
﻿Глава UFC під час чемпіонського бою дивився поєдинок Альварес – Бівол
ММА
10 травня 09:17

Новини: ММА

Уайт підтвердив бажання провести бій Джонс – Міочіч
Уайт підтвердив бажання провести бій Джонс – Міочіч
09:53
Нганну: «У мене є ще як мінімум п'ять років, щоб підкорити все»
Нганну: «У мене є ще як мінімум п'ять років, щоб підкорити все»
08 червня 18:30
Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»
Тейшейра: «Прохазка - унікальний і непередбачуваний ударник»
08 червня 17:45
Тейшейра: «Ніколи не буду приймати рішення про відхід зі спорту в октагоні»
Тейшейра: «Ніколи не буду приймати рішення про відхід зі спорту в октагоні»
08 червня 16:15
Прохазка має намір фінішувати Тейшейру на старті чемпіонського поєдинку
Прохазка має намір фінішувати Тейшейру на старті чемпіонського поєдинку
08 червня 11:27
Американський важковаговик UFC в жовтні проведе дебютний бій в професійному боксі
Американський важковаговик UFC в жовтні проведе дебютний бій в професійному боксі
06 червня 19:25
Став відомий файткард турніру UFC 275: Тейшейра – Прохазка
Став відомий файткард турніру UFC 275: Тейшейра – Прохазка
06 червня 15:24
Можаров: «Хочу поки.відійти від спорту, боїв. У мене є інші цілі в житті »
Можаров: «Хочу поки.відійти від спорту, боїв. У мене є інші цілі в житті »
06 червня 07:00
Розенструйк в нокауті, невдалий дебют українця Можарова в лізі №1
Розенструйк в нокауті, невдалий дебют українця Можарова в лізі №1
05 червня 07:30
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Всі новини