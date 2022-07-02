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Українка Колесник здобула впевнену перемогу на турнірі PFL 6

Однак Олена втратила всі шанси на вихід в плей-офф Гран-прі легкого дивізіону
ММА
12:23
Українка Колесник здобула впевнену перемогу на турнірі PFL 6
Олена Колесник / Фото - PFL
Український боєць легкого дивізіону Олена Колеснік (6-4) виграла бій у бразилійки Ванесси Мело (11-9) в рамках турніру PFL 6.

Колесник здобула перемогу одноголосним рішенням суддів (30:27, 30:27, 30:27).

Поєдинок пройшов в Атланті (США) на арені Overtime Elite Arena.



Відзначимо, що Колесник втратила всі шанси на вихід в плей-офф Гран-прі легкого дивізіону.

До цього бою 31-річна українка вже тричі виступала під егідою PFL. Вона зазнала дві поразки і здобула одну перемогу в травні цього року.

Напередодні стали відомий файкард турніру UFC 276: Адесанья – Канонір.

Володимир Кириченко
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