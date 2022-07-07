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Українка Светківська проведе поєдинок на івенті від Rizin
Чемпіонка Європи та світу з ММА виступить на турнірі в Японії
16:17
Анастасія Светківська / Фото - FacebookЧемпіонка Європи та світу з ММА, українка Анастасія Светківська проведе поєдинок проти японки Рени Куботи в рамках івенту від промоушена Rizin Fighting Federation.
Бій відбудеться в рамках мінімального дивізіону і пройде (до 52,2 кг) 31 липня в японській Сайтамі.
Напередодні став відомий файткард турніру UFC on ESPN 39.
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