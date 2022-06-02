Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Україна знову всміхається». L’Equipe, La Gazzetta dello Sport, A Bola – найбільші видання Європи в захваті
Зараз в ефірі
17:15
Мисливці на гігантських лобстерів
17:15
Мотоперегони. Rookies Cup. Гонка 10. Ред Булл Ринг

Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207

Відомий суперник напівважковаговика<br> <br>
ММА
15:19
Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207
Аскар Можаров / Фото - Facebook
Український боєць напівважкого дивізіону Аскар Можаров (23-7) проведе дебютний поєдинок на турнірі UFC Fight Night 207, який пройде 5 червня.

Можаров вийде в октагон проти американця Алонсо Меніфілда (11-3). Про це повідомляє прес-служба UFC.

Нагадаємо, що в травні 2021 року боси найсильнішої ММА-ліги світу запропонували українцеві контракт на 4 поєдинки.

У UFC Можаров повинен був дебютувати в середині 2021 року, але його поєдинки проти Бена Ротвелла і Дастіна Джейкобі були скасовані через проблеми з візою.

У головному поєдинку івенту алєксандр волков буде битися з Жаірзіньо Розенструйком.

Раніше Можаров повідомляв, що підпише контракт з UFC і спуститься там в середню вагу.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Хайлайти

Теги

Аскар Можаров

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: ММА

Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207
Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207
15:19
Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»
Стерлінг: «Мені, ймовірно, доведеться піднятися у вазі»
01 червня 22:30
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
01 червня 14:14
Екс-претендента на титул UFC заарештували після побиття медсестри в одній з клінік Бразилії
Екс-претендента на титул UFC заарештували після побиття медсестри в одній з клінік Бразилії
01 червня 09:17
Офіційно. Поєдинок Уіттакер – Ветторі пройде на дебютному турнірі UFC в Парижі
Офіційно. Поєдинок Уіттакер – Ветторі пройде на дебютному турнірі UFC в Парижі
01 червня 08:22
Масвідаль: «У цьому році я гарантовано повернуся»
Масвідаль: «У цьому році я гарантовано повернуся»
31 травня 13:55
Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував
Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував
31 травня 12:00
Команда волкова отримала відмову у відкритті американської візи. Дуже правильне рішення влади Штатів
Команда волкова отримала відмову у відкритті американської візи. Дуже правильне рішення влади Штатів
31 травня 11:58
Легендарний Пудзяновскі «зрубав» екс-чемпіона KSW. На цей нокаут можна дивитися вічно
Легендарний Пудзяновскі «зрубав» екс-чемпіона KSW. На цей нокаут можна дивитися вічно
31 травня 08:26
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
09:31
Всі новини