Український боєць Можаров проведе дебютний бій на турнірі UFC Fight Night 207
Відомий суперник напівважковаговика<br> <br>
15:19
Аскар Можаров / Фото - FacebookУкраїнський боєць напівважкого дивізіону Аскар Можаров (23-7) проведе дебютний поєдинок на турнірі UFC Fight Night 207, який пройде 5 червня.
Можаров вийде в октагон проти американця Алонсо Меніфілда (11-3). Про це повідомляє прес-служба UFC.
Нагадаємо, що в травні 2021 року боси найсильнішої ММА-ліги світу запропонували українцеві контракт на 4 поєдинки.
У UFC Можаров повинен був дебютувати в середині 2021 року, але його поєдинки проти Бена Ротвелла і Дастіна Джейкобі були скасовані через проблеми з візою.
У головному поєдинку івенту алєксандр волков буде битися з Жаірзіньо Розенструйком.
Раніше Можаров повідомляв, що підпише контракт з UFC і спуститься там в середню вагу.
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